理科太太惹議！蘇打綠家凱擁4諮商背景：治癒自己沒捷徑

李國毅掛彩戴墨鏡現身　被日星踩臉「還原撞頭瞬間」

▲李國毅（右）被市原隼人踩臉掛彩。（圖／欣蘭提供）
▲李國毅（右）被市原隼人踩臉掛彩。（圖／欣蘭提供）

記者羅凌筠/台北報導

改編國產實業集團創辦人林燈自傳的時代劇《商戰》卡司發布會今（12）日舉行，李國毅在劇中詮釋反派，身上大小傷無數，最激烈的是4天前與日本演員市原隼人拍動作戲，市原隼人一腳踩著李國毅的臉撞地板，造成他眼角腫起，戴墨鏡遮掩傷口。

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李國毅為戲學了8個月的京劇，他說：「我唱男生也唱女生，在家都會吊嗓子，這部戲還有日文台詞，導致我小孩會唱京劇、說日文，因為我每天重複練習，小孩可以發出京劇女生高頻的聲音，默默陪伴我在家對話。」戴全妝粉墨登場的演出也讓他印象深刻。

▲徐鈞浩（左起）、田中千繪、邵雨薇、傅孟柏、李國毅、市原隼人、周曉涵、朱德剛出席《商魂》記者會。（圖／欣蘭提供）
▲徐鈞浩（左起）、田中千繪、邵雨薇、傅孟柏、李國毅、市原隼人、周曉涵、朱德剛出席《商魂》記者會。（圖／欣蘭提供）
市原隼人難忘李國毅挨打時一直喊：「沒關係。」表現很敬業，因為戲裡他和李國毅老婆周曉涵偷情，與李國毅關係對立，他說：「我的角色完全把自己的心情硬塞在Lego先生（指李國毅）身上，無視他的感情，非常單方面攻擊他，自己演起來很心痛，拍到失眠吃不下飯，觀眾可以看看我把反派演到什麼程度，相信他是獨一無二、以往沒見過的類型。」

與市原隼人有大量親密戲，周曉涵說：「露出身體的部分比較多，我不吃3天減肥，都睡不著覺，甚至夢到我變光頭，頭髮掉光，很怕台詞背不好，我跟傅孟柏的日文台詞是最多的。」市原隼人也表示，「跟周曉涵演床戲完全透過身體交流，盡量用肉體想辦法讓觀眾理解這個故事。」

▲市原隼人（左）與周曉涵在《商魂》有許多親密對戲。（圖／欣蘭提供）
▲市原隼人（左）與周曉涵在《商魂》有許多親密對戲。（圖／欣蘭提供）
傅孟柏挑大樑飾演男主角林燈，舉手投足流露日本紳士的風采，眼神充滿商人的機靈，邵雨薇飾演他的賢內助，是個聰明內斂的女人，邵雨薇透露日文台詞的戲，通常10天前就要開始背，所幸現場還有田中千繪可以請教，充當她的小老師。

《商魂》是以台灣第一代實業家林燈的故事為原型，影集將重現他當年參與水泥經營權大戰的歷史事件，揭露鮮為人知的商戰內幕，單集製作預算高達近千萬，重金打造日治時代精緻華美的生活感，中保科技集團總裁林孝信出資擔任出品人，力求將父親林燈的故事和精神重現，製作人高瑞陽、導演洪子鵬、喜翔、朱德剛、徐鈞浩等人站台助陣。

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