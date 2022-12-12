李國毅掛彩戴墨鏡現身　被日星踩臉「還原撞頭瞬間」

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市原隼人難忘李國毅挨打時一直喊：「沒關係。」表現很敬業，因為戲裡他和李國毅老婆周曉涵偷情，與李國毅關係對立，他說：「我的角色完全把自己的心情硬塞在Lego先生（指李國毅）身上，無視他的感情，非常單方面攻擊他，自己演起來很心痛，拍到失眠吃不下飯，觀眾可以看看我把反派演到什麼程度，相信他是獨一無二、以往沒見過的類型。」
與市原隼人有大量親密戲，周曉涵說：「露出身體的部分比較多，我不吃3天減肥，都睡不著覺，甚至夢到我變光頭，頭髮掉光，很怕台詞背不好，我跟傅孟柏的日文台詞是最多的。」市原隼人也表示，「跟周曉涵演床戲完全透過身體交流，盡量用肉體想辦法讓觀眾理解這個故事。」
傅孟柏挑大樑飾演男主角林燈，舉手投足流露日本紳士的風采，眼神充滿商人的機靈，邵雨薇飾演他的賢內助，是個聰明內斂的女人，邵雨薇透露日文台詞的戲，通常10天前就要開始背，所幸現場還有田中千繪可以請教，充當她的小老師。
《商魂》是以台灣第一代實業家林燈的故事為原型，影集將重現他當年參與水泥經營權大戰的歷史事件，揭露鮮為人知的商戰內幕，單集製作預算高達近千萬，重金打造日治時代精緻華美的生活感，中保科技集團總裁林孝信出資擔任出品人，力求將父親林燈的故事和精神重現，製作人高瑞陽、導演洪子鵬、喜翔、朱德剛、徐鈞浩等人站台助陣。