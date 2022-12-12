寒流週末來襲前氣溫5天3段變化！「跳崖式變冷」1圖秒懂
台灣近期持續受到東北季風影響，12月氣溫越來越低！中央氣象局表示，今年入冬後首波寒流預計週六（12/17）報到，中部以北地區最低溫下探攝氏8～9度，沿海空曠地區甚至不排除只有攝氏7度左右。而明（13）日天氣型態與今（12）日類似，基隆北海岸、東北部地區需留意大雨，週三（12/14）東北季風再增強，中南部涼意愈加明顯，週四、週五（12/15、12/16）稍稍回溫，週末兩天則是寒流殺到，氣溫「跳崖式變冷」提醒民眾務必多加留意天氣動態，並做好禦寒措施，避免心血管相關疾病發生。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明日各地低溫大致有2種分布，中部以北、宜蘭地區落在攝氏15~16度，南部、花東地區攝氏17~19度；高溫部分，北部感受仍較濕冷，僅攝氏17~18度，整天都感覺明顯偏冷；中部、花蓮地區約為攝氏22~25度，南部、台東地區感受略微溫暖，有攝氏27度左右的水準。
黃恩鴻說，週三東北季風會再增強，低溫沒有太大變動，但中南部白天高溫將下降攝氏2度左右，因此前期降溫幅度較小的中南部也會開始感受到明顯涼意。週四至週五上半天會稍稍回溫，中南部起伏不大，反倒是北部低溫有望回到攝氏20度上下；直到週五下半天起氣溫開始驟降，週末兩天受寒流影響，中部以北、宜蘭地區低溫僅剩攝氏10度，部分沿海空曠地區甚至只有攝氏7~8度，南部、花東地區則是攝氏11~12度，下週一過後氣溫才可望逐漸回暖。
降雨部分，明日基隆北海岸及大台北地區有雨，並有局部大雨發生的機率，東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；黃恩鴻指出，預計北台灣的降雨會持續至週五，週六雖然有寒流，但這波冷空氣較乾，水氣缺乏的情況下降雨也會明顯趨緩。
此外，今年第25號颱風「帕卡」（Pakhar），昨（11）日晚間在菲律賓東方海面生成，預測將往呂宋島前進後，再往東北方向移動，黃恩鴻指出，帕卡身邊的環境對其發展極差，垂直風切大、又有一些冷空氣影響，預計明日上半天結構就會被破壞，逐漸減弱為熱帶性低氣壓，不會對台灣造成任何影響。