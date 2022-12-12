中市永續零碳城市論壇登場 秘書長：產官學交流獻良策

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黃秘書長指出，市府對於永續零碳相當重視，103年就已公佈「台中市發展低碳城市自治條例」，並在市長盧秀燕任內推動「藍天白雲計畫」、「光電四倍增」、「iBike2.0倍增計畫」、「美樂地計畫」等政策，強力打造低碳好空氣的生活環境，成效卓著。此外，配合中央能源轉型政策，市府推動公有屋頂設置太陽能、公告用電大戶裝置再生能源10%、推動綠屋頂、資源循環發電、LED智能路燈換裝等能源轉型等125項執行計畫。
為努力達成2050淨零排放目標，市府跟上國際淨零轉型趨勢，也在今年4月發表台中市淨零碳排路徑，目前正在進行「台中市發展低碳城市自治條例」修法，希望納入公私協力推動ESG，提升綠能、綠覆率，並且構思零碳建築、交通及生活轉型，鼓勵全民一起行動，讓空氣、環境變得更好，打造更宜居的城市。
論壇交流討論熱烈，環保署長魏國彥教授建議城市治理的角度，可結合以自然為本的方案，來因應氣候變遷挑戰；台中精機廠股份有限公司永續長經理謝容，分享企業零碳轉型的方式。曾梓峰教授分享先進城市永續建築的發展；李鴻源教授則以韌性城市新思維為題，為政府、企業注入永續動能。
另林良泰教授來暢談整合智慧化交通系統，打造人本低碳交通環境；環保署處長簡慧貞分享零碳如何從生活中落實，共同來守護地球。活動過程中民眾發言踴躍，也提出許多寶貴意見，作為今後政府永續施政的重要參考，促進產、官、學共同攜手合作邁向淨零願景。
永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，淨零排放政策須建構在良好的氣候法制基礎，以利落實執行並達成各階段目標，因地制宜修正「台中市發展低碳城市自治條例」初稿，目前計8章64條，涵蓋零碳的產業、環境、交通及生活教育，並且納入氣候調適策略。為讓制定內容更臻完善，市府辦理3場次「台中市發展低碳城市自治條例修法周邊會議」，邀請產、官、學的專家聚焦法條內容進行深度交流，逐條審視討論自治條例修法內容，與會委員也提出如輔導企業轉型ESG、建築碳盤查納入競圖評分、交通寧靜區、氣候調適推動等意見，藉多元雙向溝通，完善制定內容後，再進入法規預告程序。