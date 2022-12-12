世足／怎麼守梅西？克國主帥：壓縮他活動空間加阻止接球

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上一次阿根廷和克羅埃西亞在世足交手，正是在4年前的俄羅斯，當時前者在小組賽以0:3慘敗。不過本屆阿根廷陣容注入不少新血，全隊又想為梅西拿下世界盃冠軍而顯得動力十足，不可同日而語。
Dalic表示，自己已經對梅西有所研究，會針對其特性和優點來佈防。「如何阻止他？ 我們不會守盯人，我們知道他的能力，他喜歡持球，如果我們拿出對巴西的表現，那就沒什麼好怕的了。」
談到細節，Dalic表示球隊需要去防備梅西，但不是以人盯人的方式，因為之前交手時他們也沒有這樣做，他強調做好防守的關鍵是紀律，「我們需要提防他傳球的路線、擠壓他活動的空間。梅西的跑動量不多，也不會去追球，他保留所有的體力和精力等待時機接球，我們對此需要特別注意。」
「我們將努力阻止球傳到梅西身邊，並將他迅速限制在他接球的區域裡，就像我們在2018年世界盃上所做的那樣。」Dalic信心滿滿的表示，雖然梅西是可怕的對手，但足球的魅力就在於更好的球隊會勝出，個人能力很難扭轉這一切。
另外，他也透露阿根廷並不是無懈可擊的，「他們在對陣荷蘭時曾以2:0領先，最後卻被對手以2:2逼平，進入到PK大戰。所以我們會全力以赴，百分百專注於比賽。」