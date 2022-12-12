慈濟基金會與台師大攜手　助土耳其的敘利亞難民學華語

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台師大指出，「滿納海」（Menahal）的阿拉伯語意思是「沙漠中的泉源」，也象徵為戰火下的孩童帶來希望。2011年發生敘利亞內戰，造成560萬位難民流離失所、1/3的學校被摧毀，90萬名孩童失學，為了幫助失學敘利亞難民不再因生計成為童工，慈濟基金會在2015年1月23日於土耳其成立「滿納海國際學校」，成為敘利亞難民學童重要的學習管道。
有鑑於華語是當今最多人使用的語言，在學習、就業、貿易、經濟等方面的重要性顯而易見，為了滿納海國際學校學生們在未來在社會上、國際上具備更多競爭利基，慈濟基金會與台師大華語文科技研究中心今年起展開合作，由台師大、慈濟國際青年會與慈濟大學共同執行，招募華語教學志工，透過專業華語文師資培訓課程，培育具備基礎華語文教學能力、科技數位媒體運用能力及跨文化溝通經驗的華語教學夥伴，提供滿納海學生遠距的華語教學。
台師大指出，該計畫共分4個階段，志工招募（2022/12/1-2023/1/17）、華語文師資培訓課程（2023/2/4-2/25）、線上伴學（2023/3/1-2023/12/27）、國際交流志工（2023/7或2024/2）。
將招募35名有意願的志工，提供36小時課程與實務線上伴學培訓，並於2023年3月開始為15至25歲的敘利亞學生，每週提供2小時線上華語伴學。最後將於2023年暑期與2024年寒假，前往土耳其滿納海國際學校，服務當地學生，促進彼此交流與互動。
台師大表示，盼藉由此項華語文遠距教學志工培育計畫，為滿納海國際學校帶來華語學習上更充沛的資源，並為台師大及慈濟大學在扶助國際弱勢群體、善盡大學責任的實踐上，邁入下一個階段里程碑。 對於本計畫詳細資訊可進一步參考青年線上伴學趣！