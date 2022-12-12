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配合國艦國造！海巡署4千噸級巡防艦第3艘命名下水

▲台灣國際造船公司承造海巡署4千噸級巡防艦第3艘舉行命名及下水儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.12.12)
▲台灣國際造船公司承造海巡署4千噸級巡防艦第3艘舉行命名及下水儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.12.12)

記者黃守作／高雄報導

台灣國際造船公司於今(12)日，在該公司高雄廠，舉行海巡署4千噸級巡防艦第3艘命名及下水儀式，經命名為雲林艦，於完工後，將配置於負責台南、高雄、屏東及澎湖等鄰接區外界線以外之海域，扮演極重要角色的南部地區機動海巡隊。

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▲台灣國際造船公司承造海巡署4千噸級巡防艦第3艘舉行命名及下水儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.12.12)
▲台灣國際造船公司承造海巡署4千噸級巡防艦第3艘舉行命名及下水儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.12.12)
海巡署4千噸級巡防艦第3艘命名及下水儀式，是由海洋委員會代理主任委員周美伍與台灣國際造船公司董事長鄭文隆共同主持，有立法委員許智傑、海巡之友總會最高顧問葉國一、總會長陳進財與會，並由總會長夫人陳林淑真擔任命名擲瓶人，經命名為雲林艦，祈求順遂、人員平安。

台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦命名及下水，是台船公司為海巡署造艦的重要成果展現，該公司將積極配合我國向海致敬政策，鼓勵國人淨海、知海、近海、進海，以及製造更多優良性能的艦艇，支援海巡署執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等五大核心任務，有效捍衛主權、維護漁權，確保民眾生命財產安全。

海洋委員會代理主任委員周美伍指出，雲林艦為海巡署推動籌建海巡艦艇發展計畫，委託台船公司建造4艘4000噸級巡防艦的第3艘，該型艦滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力10000浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可為海巡單位在海上執行任務時倚賴的重要配備。

周美伍說，該艦同時配備精良專業醫療設備，規格相當於野戰醫院等級，全艦亦可做為醫療救護船，執行人道救援任務，於甲板上的直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援能量有極大助益。

鄭文隆強調，台船公司配合政府國艦國造政策，除了4千噸級巡防艦4艘統包案外，在基隆廠區建造100噸級巡防救難艇15艘及1千噸級巡防艦6艘，其中1千噸級巡防艦輪控系統更是由台船自行研製安裝，並取得財團法人中國驗船中心(CR)型式認可，台船不但在船艦設計與建造技術上不斷精進外，更在智慧船舶發展上投注大量心力。


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