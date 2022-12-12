配合國艦國造！海巡署4千噸級巡防艦第3艘命名下水

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦命名及下水，是台船公司為海巡署造艦的重要成果展現，該公司將積極配合我國向海致敬政策，鼓勵國人淨海、知海、近海、進海，以及製造更多優良性能的艦艇，支援海巡署執行海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育及海洋事務等五大核心任務，有效捍衛主權、維護漁權，確保民眾生命財產安全。
海洋委員會代理主任委員周美伍指出，雲林艦為海巡署推動籌建海巡艦艇發展計畫，委託台船公司建造4艘4000噸級巡防艦的第3艘，該型艦滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力10000浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可為海巡單位在海上執行任務時倚賴的重要配備。
周美伍說，該艦同時配備精良專業醫療設備，規格相當於野戰醫院等級，全艦亦可做為醫療救護船，執行人道救援任務，於甲板上的直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援能量有極大助益。
鄭文隆強調，台船公司配合政府國艦國造政策，除了4千噸級巡防艦4艘統包案外，在基隆廠區建造100噸級巡防救難艇15艘及1千噸級巡防艦6艘，其中1千噸級巡防艦輪控系統更是由台船自行研製安裝，並取得財團法人中國驗船中心(CR)型式認可，台船不但在船艦設計與建造技術上不斷精進外，更在智慧船舶發展上投注大量心力。