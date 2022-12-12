年輕人消失職場？她愣：都跑去哪工作　8年級生開噴解答

失序闖假髮店！麻吉弟弟被女店員控性騷擾　不起訴原因曝

▲周立銘事後連續數天公開道歉，並表示自己因狂躁症發作，才會出現失序行為。（圖／周立銘臉書）
▲周立銘事後連續數天公開道歉，並表示自己因狂躁症發作，才會出現失序行為。（圖／周立銘臉書）

編輯中心/綜合報導

32歲「麻吉弟弟」周立銘，今年8月突然闖進大安區一間假髮店，做出一連串詭異舉動後，又張開雙手作勢要擁抱女店員，事後被女店員一狀告上法院，因此周立銘連續數天公開道歉，並表示自己因狂躁症發作，才會出現失序行為，案經調查，檢方認為雙方雖有肢體接觸，但周立銘並未碰觸對方隱私部位，也沒有出言不遜，故今天（12日）處分不起訴。

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▲「麻吉弟弟」周立銘日前闖進假髮店要水喝，又跟著走進休息室靠近女店員，讓女店員驚呼「想侵犯我」。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲「麻吉弟弟」周立銘日前闖進假髮店要水喝，又跟著走進休息室靠近女店員，讓女店員驚呼「想侵犯我」。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
據了解，提告的年輕店員透過臉書發布一段監視器影片，並指出8月16日碰到一名可疑男子，一進店內就開口要水喝，正當自己走進休息室拿水時，該名男子便突然站在店內跳起舞來，隨後又跑進休息室內，伸出雙手看似要抱人。

▲「麻吉弟弟」周立銘日前闖進假髮店要喝水，又跟著走進休息室靠近女店員，讓女店員驚呼「想侵犯我」。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲影片曝光後，不少網友認出失序男子就是藝人「麻吉弟弟」周立銘。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
影片曝光後，不少網友認出失序男子就是藝人「麻吉弟弟」周立銘，對此，周立銘則在臉書發文提到：「其實長期以來我面對壓力跟挫折都不懂得如何釋放，所以內心長期屬於高壓狀態我沒有好好正視這件事情。只覺得時常覺得無力、沮喪、提不起勁，最近因為美國的家人進了醫院情況嚴重，同一天電腦遭到駭客，除了電腦資料被清空、YT藝人帳號被駭客操控導致被ban（被禁用）、長期以來的投資帳戶也被駭掉。裡面不只是我自己的錢，還有家人、朋友交給我投資的錢。我壓力大到無法對大家交代，一時之間跌到谷底，在整整八天沒有睡覺之後情緒、精神崩潰。」

不過這個解釋並未獲得女店員諒解，還是提出告訴以維自身權利，但檢方調閱監視器、傳喚女店員作證後，認為周立銘當時並未碰觸他人隱私部位，雖有肢體接觸，可過程中並沒有說出帶有性暗示的挑逗詞語，因此認為罪證不足，處分不起訴。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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