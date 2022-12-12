失序闖假髮店！麻吉弟弟被女店員控性騷擾　不起訴原因曝

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影片曝光後，不少網友認出失序男子就是藝人「麻吉弟弟」周立銘，對此，周立銘則在臉書發文提到：「其實長期以來我面對壓力跟挫折都不懂得如何釋放，所以內心長期屬於高壓狀態我沒有好好正視這件事情。只覺得時常覺得無力、沮喪、提不起勁，最近因為美國的家人進了醫院情況嚴重，同一天電腦遭到駭客，除了電腦資料被清空、YT藝人帳號被駭客操控導致被ban（被禁用）、長期以來的投資帳戶也被駭掉。裡面不只是我自己的錢，還有家人、朋友交給我投資的錢。我壓力大到無法對大家交代，一時之間跌到谷底，在整整八天沒有睡覺之後情緒、精神崩潰。」
不過這個解釋並未獲得女店員諒解，還是提出告訴以維自身權利，但檢方調閱監視器、傳喚女店員作證後，認為周立銘當時並未碰觸他人隱私部位，雖有肢體接觸，可過程中並沒有說出帶有性暗示的挑逗詞語，因此認為罪證不足，處分不起訴。（編輯：陳苾暐）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110