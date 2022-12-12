各務孝太潑許瑋甯汽水　狠踩女神潔癖「當下很生氣」

許瑋甯在愛奇藝校園劇《第9節課》裡遭高中學生陳昊森、各務孝太潑汽水惡整，演員們開直播聊到這個片段，陳昊森忍不住驚嘆：「這輩子能有多少人可以潑妳汽水？真的很榮幸。」許瑋甯也很感謝陳昊森、各務孝太在不斷練習之後一次到位，「因為我有一點潔癖，所以當下真的很生氣，很謝謝大家幫忙。」
記者羅凌筠/綜合報導
談到劇中備受爭議的「朝會惡作劇之吻」，許瑋甯表示：「被吻的表情有點複雜，確實是憤怒的，但真的很想知道這個學生為什麼會這麼做？」陳昊森表示看到許瑋甯表情好像真的生氣了，會有種愧疚感。而許瑋甯也透露拍攝當天因為有很多鏡頭的需求，當舞台上表演時台下學生群休息就像在欣賞舞台劇，讓她很想笑場。
陳昊森提及校園時期的戀愛，都是由他主動告白居多，他說：「在學生時期的時候，都是我告白比較多，我想那是一個儀式感吧，即便我們彼此都知道彼此相愛，但是我還是會想要準備一個驚喜給妳。」而許瑋甯則認為校園時期的戀愛相對單純，她說：「不需要去煩惱愛情跟麵包的選擇，所以會有那份義無反顧的衝動。」
各務孝太和楊誠在直播中透露，兩人當時在試鏡《第9節課》之後還一起去附近宮廟拜拜，只為爭取角色，想不到就試上了，讓林雨涵也好奇追問是在哪裡拜的？也想去試試看。導演王麗文也透露各務孝太、楊誠、林雨涵都是一步步徵選上的，對他們的表現給予鼓勵。