備孕多年沒動靜勿放棄 做好充分準備迎接龍寶寶

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鍾明廷指出，造成不孕的原因有很多，如排卵功能異常及賀爾蒙失調、子宮頸黏液分泌異常，使精子無法順利進入子宮腔內、子宮腔結構異常、子宮內膜沾連或功能異常、輸卵管發炎或感染造成沾連或阻塞、腹腔內因素（如子宮內膜異位症，或骨盆腔、卵巢、輸卵管感卵沾連）等因素都是。故須進行完整的檢查及評估，才能找到適切的治療方式，打造適合懷孕的狀態。也可在一定的時程內，配合中醫進行調理，但切勿求好心切尋求偏方，而錯過最佳的備孕時機。
鍾明廷說明，不孕檢查必須配合月經週期進行，而單一的抽血檢驗，並不能完全代表身體的完整狀況，例如常見的卵巢剩餘功能檢查（AMH-Anti-mullerian Hormone，抗穆勒氏管荷爾蒙），只能作為卵巢卵泡存量的表現，但對於排卵功能的狀況則無法預測。若想了解剩餘的卵子品質好壞？能不能形成良好的胚胎？能不能著床？能不能成功懷孕？能不能生出健康的寶寶？…等問題，還需配合相關檢查，才能完整評估備孕者的生理狀況。
鍾明廷建議，不論年齡，有想要準備懷孕的夫妻，如果已試過沒有避孕一段時間而未懷孕，應該儘早到不孕症中心進行全面的檢查及評估，排除一切可能不孕的原因後，以最適合的備孕狀態，迎接小寶貝來臨。