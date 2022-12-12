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備孕多年沒動靜勿放棄 做好充分準備迎接龍寶寶

▲大安婦幼醫院享孕試管嬰兒中心主任鍾明廷(左)及院長陳勝咸建議準備懷孕的夫妻，可以先至醫院檢查及評估，打造最佳備孕環境（圖／記者林怡孜攝，2022,12,12）
▲大安婦幼醫院享孕試管嬰兒中心主任鍾明廷(左)及院長陳勝咸建議準備懷孕的夫妻，可以先至醫院檢查及評估，打造最佳備孕環境（圖／記者林怡孜攝，2022,12,12）

記者林怡孜/台南報導

39歲張小姐結婚5年，待夫妻倆經濟穩定正準備懷孕時，卻遲遲沒有動靜。張小姐至不孕症門診求助，經相關檢查及評估後，發現張小姐已屆臨更年期不利懷孕，最後只能尋求捐卵的途徑，進行試管嬰兒療程。沒有避孕的伴侶若是多年未懷孕，就要考慮是否是不孕症的情況。

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▲造成不孕的因素有很多種，最好是夫妻雙方都做檢查層能找出真正原因（圖／記者林怡孜攝，2022,12,12）
▲造成不孕的因素有很多種，最好是夫妻雙方都做檢查層能找出真正原因（圖／記者林怡孜攝，2022,12,12）
大安婦幼醫院享孕試管嬰兒中心主任鍾明廷表示，男性的精蟲不管年紀隨時都可製造，但女性隨著年齡的增長，卵子會逐漸老化，庫存量也會遞減，相對懷孕的機會也會下降，漸漸導致不孕。不孕不一定只發生年紀稍長的女性，若想要擁有寶寶的夫妻，即使在育齡年紀，也建議提早檢查卵巢機能。


鍾明廷指出，造成不孕的原因有很多，如排卵功能異常及賀爾蒙失調、子宮頸黏液分泌異常，使精子無法順利進入子宮腔內、子宮腔結構異常、子宮內膜沾連或功能異常、輸卵管發炎或感染造成沾連或阻塞、腹腔內因素（如子宮內膜異位症，或骨盆腔、卵巢、輸卵管感卵沾連）等因素都是。故須進行完整的檢查及評估，才能找到適切的治療方式，打造適合懷孕的狀態。也可在一定的時程內，配合中醫進行調理，但切勿求好心切尋求偏方，而錯過最佳的備孕時機。


鍾明廷說明，不孕檢查必須配合月經週期進行，而單一的抽血檢驗，並不能完全代表身體的完整狀況，例如常見的卵巢剩餘功能檢查（AMH-Anti-mullerian Hormone，抗穆勒氏管荷爾蒙），只能作為卵巢卵泡存量的表現，但對於排卵功能的狀況則無法預測。若想了解剩餘的卵子品質好壞？能不能形成良好的胚胎？能不能著床？能不能成功懷孕？能不能生出健康的寶寶？…等問題，還需配合相關檢查，才能完整評估備孕者的生理狀況。

▲大安婦幼醫院享孕試管嬰兒中心主任鍾明廷(左)及院長陳勝咸建議準備懷孕的夫妻，可以先至醫院檢查及評估，打造最佳備孕環境（圖／記者林怡孜攝，2022,12,12）
▲大安婦幼醫院享孕試管嬰兒中心主任鍾明廷(左)及院長陳勝咸建議準備懷孕的夫妻，可以先至醫院檢查及評估，打造最佳備孕環境（圖／記者林怡孜攝，2022,12,12）
鍾明廷建議，不論年齡，有想要準備懷孕的夫妻，如果已試過沒有避孕一段時間而未懷孕，應該儘早到不孕症中心進行全面的檢查及評估，排除一切可能不孕的原因後，以最適合的備孕狀態，迎接小寶貝來臨。

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