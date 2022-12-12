蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」　直播教母利菁秀夯品

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甫成為蝦皮直播「榮譽顧問」的利菁更在頒獎直播上以短裙外罩透視長紗造型出場，利菁出場展現直播帶貨的看家本領，推薦時竟然就在舞台上摔手機，讓現場來賓倒抽一口氣！只見她從容蹲下，輕鬆拾起手機介紹功能，原來是她要藉機展現高階手機的防摔功能。利菁一路推薦iPhone14、ECOVACS 科沃斯 全能掃拖機器人、LG StanbyME 閨蜜機，以及 DYSON Hot+Cool 二合一暖風氣流倍增器等四項超強夯品下殺優惠價，讓現場的藝人們都忍不住掏出手機搶標，直播教母的銷售功力果然非常高超！
而運動、節目、演戲都表現亮眼的曹佑寧，為了慶祝蝦皮購物生日，更是獻出處男秀大展歌喉，首度現場公開演唱歌曲。過去從未在公開場合演唱的他，鏡頭前全神專注流露出專注唱歌的帥氣，但他自己坦承說：「唱的時候腿還會抖」，即便唱完之後的心情有些緊張，「我還有一點還沒平復下來」，但十足的誠意仍獲得跨夜主持人關韶文鼓勵支持。
直播界奧斯卡 頒獎人：不小心手滑就買進去
蝦皮購物一年比一年熱鬧，也讓號稱有「直播界奧斯卡」的「金多蝦年度大賞」比去年增加更多獎項。自封「信義區權志龍」的派翠克，打頭陣出場頒獎，他打趣說若大家不想從他手上拿到獎，立馬可以化身「五月天」阿信來頒獎，引來現場賣家們一陣爆笑。獲得年度新星直播賣家的「夏天Summer_13」上台致詞時表示非常意外，沒有特別準備致詞，但要把這個獎分享給支持他們商品的客人們。而「年度直播經營獎」則由打造高質感品牌的「明山玫伊.com」獲得，領獎時更對一同催生賣場的伙伴與家人們表達謝意。
蝦皮購物互動行銷經理廖宇凡、呂佳宜兩位也代表蝦皮購物，頒贈今年新增的「銷售類年度人氣直播主」，由「李緊派衝量的」李緊派從 18 組入圍者脫穎而出，而頒獎當下仍堅守賣場直播中的李緊派，透過代表領獎時特別強調「堅持做蝦皮是最對的決定！」至於備受關注的「年度最佳直播賣家」，被兩位頒獎人笑稱每個入圍者都具有「不小心就會手滑買進去」的能力，則由以成熟多角化營運見長的「瘋狂賣客 Crazymike」獲得，團隊不但感謝蝦皮外，也感謝自家 100 多個員工的付出，而獲獎者也是蝦皮購物連續兩年的年度業績總冠軍，相當出色！
見證疫情與轉型 得獎者感謝買爆支持
擔任頒獎人的 AKB48 Team TP 6 名成員則在頒獎前先來段勁歌熱舞，讓頒獎現場氣氛現場加溫！而團員們攜手頒出的「年度最佳導單王」由主持人陳真奪得，在電視購物台累積多年經驗的她，領獎時也開心表示連續三年能站上台，除了感謝一起入圍的直播主們，今年 100 多檔的合作主持，謝謝廠商的支持。同樣也是廠商最愛的「年度最佳業績王」獎項，則由以高互動方式見長的主持人偉綸獲得，他表示走過疫情跟轉型，從以前五坪大小的直播間見證發展，直呼每一位直播主持都很棒！
蝦皮購物人氣節目《蝦皮娛樂線》的主持人張立東、瑪麗一同搭檔頒獎，將「銷售類年度人氣主持人」獎項，頒給擁有高轉單能力、善於掌握節奏的主持人 Sunny，今年 25 歲的她，從在蝦皮超市主持不斷累積經驗，再到蝦皮購物，除了感謝身邊的工作人員，讓她可以一天播 5 場外，也特別請啟蒙導師上台。「銷售類年度人氣KOL」則由馬妹奪得，她今天同步主持第二現場的直播，領完獎後立刻衝回第二現場，直播間留言板瞬間湧入許多恭賀留言，讓她趁機感謝合作廠商們，也感謝大家加入購物車「買爆」支持。
黃子佼祝新一年購物愉快 瑪麗被虧「曹佑寧是最好的禮物」
由曹佑寧頒贈的「年度人氣笑果獎」，由在「蝦小編的店」主持時的搭檔馬克、瑪麗獲得，得獎的片段來自介紹產品直播時，卻因為馬克手滑跌破咖啡壺，意外創下直播高峰。曹佑寧在頒獎時，馬克笑說：「曹佑寧是瑪麗最好的禮物！」瑪麗更迷妹心大放送，在台上大喊：「看曹佑寧拿球就很興奮，希望躲避球打中的就是我」果然不虧是笑果獎得主！在頒發「年度人氣搶鏡王」獎項之前，也將這次入圍者們一同透過搶鏡挑戰小遊戲，挑戰掌握鏡頭的能力，包括李友廷、同理、岳軒、鄭芯恩、AKB48 Team TP 與關韶文要透過分組 PK，挑戰如何在對方身上拍到指定 logo。最終年度人氣搶鏡王得主則由《機智校園生活》的「安凌 CP」岳軒、鄭芯恩以在直播時令人尖叫的親親鏡頭奪得獎項！
至於由「直播教母」利菁壓軸登場頒獎的「年度人氣主持人」大獎，共有《蝦皮娛樂線》的瑪麗與張立東、《1想不到》的馬克與瑪麗、《6.18跨夜直播》的黃子佼，以及《8.8跨夜直播》的黃豪平等四組主持人入圍，最終由黃子佼獲得此殊榮！雖然因為工作不克前來現場領獎，但他特地親自錄了一段感謝影片，佼哥也也透過影片表示：「新的一年購物愉快，在蝦皮挖到寶物」祝福直播現場的觀眾們。
黃豪平代領佼哥獎座 利菁笑虧：是不是心很酸
而跨夜典禮現場，也有不少有趣的時刻，壓軸獎「年度人氣主持人」因為得獎人黃子佼不克出席，現場由黃豪平代表領獎，在台上即興模仿佼哥致詞。頒獎人利菁打趣地問黃豪平致詞的時候「是不是心很酸」？黃豪平妙答：「剛剛聽到第一個字『黃』字時有抖一下」。
不少入圍者也在跨夜直播中帶來精彩演出，一同入圍「年度人氣笑果獎」的屁孩Ryan與 Zoe 衛柔伊，兩人除了各自準備單曲表演外，更合體演唱， Zoe 衛柔伊被主持人拱現場幫滿頭汗的屁孩Ryan擦汗，一路越擦越往下，引起現場一震驚呼！同在《聲林之王》獲得關注的李友廷與同理也各自帶來拿手歌曲演出，兩人在搶鏡挑戰遊戲時 PK 對決，同理刻意抖腿不讓身上的 logo 被拍到，被笑虧抖動到可以來蝦皮推薦韻律機廣告，但最後仍然敗陣給學長李友廷，讓他吉他刷弦之手反制鏡頭，奪得小挑戰冠軍。
AKB48 Team TP 熱舞賣力 關韶文怕靠近垮台
而在頒贈「年度人氣笑果獎」前，入圍者瑪麗、馬克、嘻小瓜、屁孩Ryan、Zoe衛柔伊、鄭豐毅等人先用以表情挑戰遊戲較量，透過表情把謎底表演出來，看誰能成功讓其他人猜中。結果猜謎「看鬼片」題目時，嘻小瓜亂入答案是「看見瑪麗素顏」，製造不少笑果！至於 AKB48 Team TP 舞台上賣力的熱舞演唱，讓主持人關韶文笑虧：「看妳們跳成這樣，我怕我自己站上去就垮了！」隨後讓團員們閉眼指出誰是團隊中最常用蝦皮買東西的人，結果隊長劉語晴被其他五名團員聯手指認，語晴坦言：「今天入圍者很多我都買過東西」，還自爆手機最常使用的前三 APP 就有蝦皮 APP。
熱鬧滾滾的蝦皮購物「12.12 狂歡生日慶」藉著「12.12 金多蝦年度大賞」跨夜直播節目感謝許多一起貢獻的賣家與KOL之外，藉著入圍獎項一同重溫大家在 2022 年的蝦皮開心記憶，讓大家意猶未盡，主持人關韶文表示在 12 月這個感恩的季節，蝦皮直播因為有大家的參與而變得更美好、更有趣、更快樂！