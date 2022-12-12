野球名人房／原棒協理事長來了！林智勝回憶當年好白目
本週《野球名人房》邀請超重量級嘉賓「大師兄」林智勝和「東哥」黃忠義一起來聊他的棒球人生，其實兩人在2000年參加世界盃培訓隊就認識了，東哥覺得林智勝才18歲，怎麼這麼健談又有禮貌，會一直跟學長打招呼，然後在球場上又有大將之風，完全不怕生，林智勝本人是說：「當時我天不怕地不怕，很白目，有禮貌只是表面」。
運動中心/綜合報導
國小三年級林智勝就被王子燦教練發掘到台南打棒球，他的表現也非常優秀，不過他本人透露，剛去台南因為語言問題發生許多趣事，他說：「有一次接高飛球不小心漏接，教練就大喊你是豬嗎（台語），但我聽不懂就問後面的人這是什麼意思？結果後面的人說教練好像在稱讚你」，講完這段故事全場都哈哈大笑。
另外他也分享以前小時候如何訓練抗壓性，他表示：「王教練是非常高壓式的訓練，教練來之前球員都在休息不做暖身操，但只要聽到教練摩托車引擎聲大家就開始傳接球，後來因為旁邊的阿公阿嬤告密，他們跟教練說你的小朋友都不用做操，直接投有夠強，所以我們一個禮拜後就被打了」。
其實林智勝在學生時期曾想過要放棄打棒球，有一次受傷之後他就回台東去唸卑南國中，剛好有一次王教練帶隊來台東比賽看到林智勝在撿球，他就覺得很可惜，就去問林智勝說：「你還想打球嗎？如果還想打的話兩天後就一起搭車回台南」，後來林智勝就回台南繼續他的棒球生涯。
除了職棒球員的身份，林智勝還是原住民棒球協會的理事長，為什麼會想接任理事長？擔任原住民棒球協會理事長都在忙些什麼？12/12（一）晚上八點，敬請期待本週的《野球名人房》喔。