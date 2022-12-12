公布首波10人小內閣！蔣萬安：成員涵蓋「四大特點」

名家論壇》鈕則勳／賴清德能當「張無忌」？

▲賴清德宣布參選民進黨主席，蔡賴較勁再起。（圖／蔡其昌競選總部）
▲賴清德宣布參選民進黨主席，蔡賴較勁再起。（圖／蔡其昌競選總部）

文／鈕則勳

日前，賴清德已藉電話向蔡英文報告要參選黨主席，很顯然的，就算賴御駕親征參選黨主席，可能會被質疑初選機制「量身定做」、「球員兼裁判」，而這流言蜚語已經不是賴的考量 ; 他考量的應該是，若被英系代理人取得黨主席這戰略高地，初選制度對其勢必有公平疑慮，就像是上屆他和蔡初選，但制度對其明顯不利，讓賴吃了大虧，是以這次的進取主席，賴勢在必得。而當賴主動出擊的當下，為避免權力跛鴨化的小英，當然也得化被動為主動，蔡賴較勁，民進黨內山雨欲來風滿樓。

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首先，要平衡賴的親征佈局，黨主席英系勢必出牌，而陳建仁出馬的機會應該比鄭文燦要高。第一，陳建仁較溫和、威脅感較低，和賴的衝突不會拉高，第二，陳建仁出馬，雖是英系，但多是藉小英光環，陳自己並無政治能量和賴較勁，賴、蔡仍能維持一定的關係，不致撕破臉。第三，相對於陳建仁，鄭文燦的功能大得多，特別是內閣這一塊，鄭若上位，更能多方面制衡賴。

其次，要平衡賴的權力，避免讓他「全碗捧去」，內閣絕對是重中之重。蘇貞昌內閣已被認為是這次民進黨大敗的主因之一，其實沒理由穩坐其位，換揆及內閣改組勢在必行，蔡英文考量的只有時機點及閣揆人選，現今賴提早攤牌，反而會更推動內閣的提前改組 ; 拉抬吳怡農的選情是其一，畢竟現今王鴻薇的聲勢碾壓吳怡農，吳怡農面對記者提問又常和記者衝突，無法突顯高度格局，若沒有刺激選情的強心針，恐怕結果已定。

基於此，藉內閣改組、換閣揆來呼應民間需求，凸顯黨內改革，當然是一劑能提振吳怡農選情的強心針 ; 況且，蘇貞昌現今已無制衡賴清德的權力，民間聲望持續下探，不滿意度拉高，對蔡英文也邊際效益遞減，順勢換閣揆一方面能救選情，另方面能呼應社會需求，還能牽制賴清德，對小英來說當然有利，問題是誰來當新的閣揆能達到以上三種效益？或許鄭文燦仍會是不二人選。

雖然鄭文燦日前因論文抄襲案被取消碩士資格，但受傷並不深、衝擊並非大，閣揆未必沒機會 ; 畢竟選舉已經結束，鄭也快速道歉且說明原因止血，就算只能說服綠軍基本盤，也達一定效果，況且閣揆是由總統任命，只要小英願意，鄭仍可上演大復活。畢竟由鄭文燦組閣對蔡也有其利基，首先就是平衡賴清德的黨權，畢竟賴要參選黨魁選舉，勝率極高，小英當然得找心腹強將來制衡，鄭文燦當然是首選 ; 其次，若鄭文燦閣揆做得好，半年內又取得政治能量，未必不能再為小英牽制賴清德的2024。

再者，鄭文燦組「中壯內閣」，納入卸任縣市長、口碑不錯的林右昌、潘孟安，即便加上敗選、但仍有能量的正國會少主林佳龍、前防疫指揮官陳時中，甚至因為抄襲而棄選的林智堅等，以中壯人士為基礎的內閣，不僅可控制被批評的力道，也可對比國民黨高層的傳統老派 ; 只要鄭文燦領銜的中壯內閣能氣象一新、做出政績，勢必也能訴求中間及年輕選票，說不定又幫民進黨鋪平了2024勝選的道路。

基於此，賴雖然主動出牌，但小英也並非無牌可打，而賴的倉促出招，卻也可能暴露破綻，反而也可能給了小英以逸待勞的空間。第一，賴親征黨主席，雖然是要控制初選局面，但會讓外界覺得賴就是要拚2024，把位子看得太重 ; 第二，賴表明要選黨主席，若是英系結合各派系達成「圍賴」共識，賴若遭滑鐵盧，豈不是重創其總統路？第三，賴要選黨主席，有沒有結合其他派系或與之協商過資源的分配，若沒有？以民進黨的邏輯，又豈可讓你一人「全碗捧去」？

民進黨大敗的混亂局面就像金庸筆下倚天屠龍記「六大派圍攻明教的光明頂」一般，那時張無忌因為天時、地利與自身武功的優勢解了明教危難，進而上位成為教主，現在的賴清德真有成為「張無忌」的能耐嗎？


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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