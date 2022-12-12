各務孝太高中叛逆吃考卷　學長陳昊森認證是校草

許瑋甯、陳昊森在新戲《第9節課》上演師生戀，兩人有大尺度演出。他們和各務孝太、王渝屏一起到Yahoo TV《佼心食堂》，分享拍戲幕後和求學時期的小故事。許瑋甯和陳昊森大方聊起床戲，笑稱「撲倒人比較好演」，因為被撲倒的一方可能要hold住身體角度，對核心肌力頗為考驗。
記者羅凌筠/綜合報導
陳昊森在《第9節課》中和各務孝太當同學，現實生活中他們真的就讀同一所高中，兩個人在相同的社團早就相識。陳昊森當時得知要跟各務孝太合作，心情非常開心，兩人之間的緣分延續至今。他們在高中時期就已經有男神樣貌，各務孝太證實喜歡陳昊森的女生「超多的」，陳昊森連忙謙稱自己不是校草，因為還有各務孝太排在前面。
他們確實從高中時期就已經嶄露頭角，分別以高校帥哥之姿上節目秀才藝。陳昊森會拉小提琴，各務孝太擅長熱舞。許瑋甯過去也上過《我猜我猜我猜猜猜》，但她否認自己在學生時期是校花，因為她就讀的華岡藝校專出帥哥美女，所以許瑋甯自認「連前十名都排不上」。
說到求學時期的叛逆經驗，各務孝太曾因為耍帥跟老師唱反調，當場把考差的考卷吃掉。許瑋甯以前也因為沒考好被體罰過，當時老師打完後要她說「謝謝」才能坐下。倔強的許瑋甯堅持不講，也不理同學勸告，就這樣站了兩節課。