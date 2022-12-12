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恩師林秋離不敵肝癌病逝！林俊傑哀悼：我的英雄一路好走

▲林俊傑（左起）曬出和阿杜、熊美玲、林秋離的合照，哀悼恩師病逝。（圖／翻攝自林俊傑FB）
▲林俊傑（左起）曬出和阿杜、熊美玲、林秋離的合照，哀悼恩師病逝。（圖／翻攝自林俊傑FB）

記者江芷稜/綜合報導

台灣知名作詞家林秋離歷經肝臟移植手術，依舊不敵病魔，昨（11）日因肝癌病逝，享壽62歲，成為樂壇一大憾事，他一手提拔的徒弟林俊傑，在社群平台追悼恩師，「我音樂世界裡的英雄，林秋離老師，一路好走」！

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▲林秋離與老婆熊美玲譜寫詞曲，完成許多知名樂曲。（圖／翻攝自林秋離FB）
▲林秋離與老婆熊美玲譜寫詞曲，完成許多知名樂曲。（圖／翻攝自林秋離FB）
林秋離曾為海蝶音樂董事長，在新加坡挖掘林俊傑、阿杜等實力派歌手，他的填詞代表作包括《聽海》、《剪愛》、《哭砂》，更和林俊傑聯手譜出《曹操》、《不為誰而作的歌》等經典歌曲，被譽為林俊傑恩師，即使徒弟離開海蝶音樂，彼此關係也未交惡，2014年林俊傑入圍金曲獎最佳男歌手，林秋離參與頒獎典禮時透露，迎面而來的問話都要他預測林俊傑能否得獎，「我當下兩眼一翻，這有什麼難的，當然是他拿講啊！」結果徒弟如願獲得金曲歌王榮耀。

▲林秋離對徒弟林俊傑讚譽有加，認為他拿金曲獎是理所當然。（圖／翻攝自林秋離FB）
▲林秋離對徒弟林俊傑讚譽有加，認為他拿金曲獎是理所當然。（圖／翻攝自林秋離FB）
得知恩師離世，林俊傑在臉書發文感念提攜，「林秋離老師，你在我心裡一直都是那位偉大的恩師，在我的音樂世界裡的大家長。你看著我從一個懵懵懂懂的小男生一路長大。我不懂得表達自己，所以我們攜手並肩，用一首一首的作品紀錄我們的人生。謝謝你，秋離老師，希望你帶著美好的回憶上路，一路上也帶著家人朋友們給予你的滿滿的愛。」

不只痛失樂壇恩師，也少了一個創作夥伴，林俊傑悲傷地說：「我會非常想念你，想念你的幽默，想念聽你分享你作品中的許多巧思，想念能夠在夜深人靜時和你分享許多心中的靈感，我音樂世界裡的英雄，林秋離老師，一路好走！」而林秋離病逝前的手機鈴聲是和林俊傑攜手創作的《不為誰而作的歌》，師徒惺惺相惜的感情令人動容。


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