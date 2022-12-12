WBC／兩位日裔外野手尚未表態參賽　栗山監督傷腦筋

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日前栗山監督出席東京的棒球殿堂博物館演講後受訪表示，效力克利夫蘭守護者隊的左外野手Steven Kwan與效力聖路易紅雀的中外野手Lars Nootbaar是日本隊左、中外野的重要戰力，雖然有確認過兩人的出戰意願，但還沒收到回覆，栗山監督也表示「本來想在今年決定球員參賽名單，但很困難，非常抱歉，球員參賽名單可能會拖到最後一刻才出爐」。
日本隊本屆賽事的外野戰力亮紅燈，僅有日前宣布參賽的鈴木誠也確定為先發右外野手，中、左外野的先發人選皆尚未確定，根據日本武士隊的相關人員透露，「尤其中外野人選是最苦惱的」。
前幾屆國際賽，常擔任日本武士正選中外野手的柳田悠岐，因為年紀已經34歲，且今年在日職的賽季又多以右外野或指定打擊的角色出賽，在本屆賽事擔任中外野手的機會降低不少。
關於栗山監督相當看好的兩位日裔球員，Steven Kwan與Lars Nootbaar，Kwan的外公外婆都是日本山形人，今年是生涯大聯盟第一個賽季，147場出賽，打出.298/.373/.400的打擊三圍，還有6轟、19盜，讓他在季末的美聯年度新人排名高居第三，而他在外野三個位置都能守，優異的防守能力也讓他在菜鳥年就獲選美聯外野金手套獎。
另一名Nootbaar也是外野三個位置都能擔任，本季108場出賽，打出.228/.340/.448的打擊三圍，還有14支全壘打，若屆時這兩位球員都能加入日本武士，對於日本隊的外野戰力可以說是相當大的升級。