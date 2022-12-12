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日年度漢字公布！「戰」2度獲選　不單反映俄烏戰爭影響

▲日本漢字能力檢定協會公布今年度代表漢字「戰」，由京都清水寺住持森清範揮毫發表。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本漢字能力檢定協會公布今年度代表漢字「戰」，由京都清水寺住持森清範揮毫發表。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本漢字能力檢定協會每年都會邀請民眾投票選出「今年的漢字」，而今年的代表漢字，也在12日時，由清水寺住持森清範在特大和紙上揮毫後發表。2022年度代表漢字由「戰」字獲選，這是繼恐攻頻傳的2001年之後，「戰」二度獲選年度漢字。

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今年的年度漢字與往年一樣在京都清水寺進行發表，森清範在眾多媒體面前，用廣島縣產的特製「熊野筆」，在長150公分、寬130公分的京都傳統工藝「黑谷和紙」上揮毫，寫上了「戰」字。

日本漢字能力檢定協會表示，「戰」代表著2022年爆發俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，導致全球進入緊張態勢；北韓頻頻射彈，造成朝鮮半島局勢升溫；台海局勢的不安，位處東北亞的日本同樣處於戰亂不安的情緒。另外日本政府面對疫情的「防疫之戰」，以及通貨膨脹、日圓疲軟之下，民眾面對物價飆漲的日常生活也是戰鬥的一種。

不過「戰」不只有負面的含義，也代表著日本運動員在北京冬奧奪下18座獎牌的活躍表現、本屆世界杯足球賽日本隊「藍武士」戰勝德國等足球強國、在美國職棒大聯盟發展的「二刀流」選手大谷翔平的亮麗表現。

這是「戰」第二次被選為年度漢字，上一次是在2001年時，當年因為911事件引發全球恐慌，戰爭的到來成了世界共感的恐懼。森清範揮毫公布今年年度漢字之後，表示「希望明年是所有人都能和平生活的一年」。

日本漢字能力檢定協會自1995年起每年公開徵求年度漢字，今年已經是第28屆，本屆徵求年度漢字期間是11個月1日至12月5日之間，民眾累計提交逾22.3萬份申請，最終由「戰」以1萬804票最高票獲選，其次是「安」字1萬616票、「樂」字7999票。

2021年的年度漢字為「金」，因為多名日本選手在東京奧運奪金，大谷翔平也獲美國職棒大聯盟（MLB）年度MVP獎項以及將棋棋士藤井聰太達成最年輕「四冠」。2020年則是因為新冠疫情而選出「密」，代表與防疫的相關的「三密」（3つの密）；2019年則選出「令」，代表著當年改年號為「令和」的日本走入新時代。

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