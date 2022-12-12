MLB／明星外野手喊「吹密」！海盜大開口：包裹比照Soto

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資深記者Ken Rosenthal指出，有大約三位聯盟高管與他透露，其中一位表示，海盜索取的交易籌碼要求要「Soto式的套餐」，第二位則說，要跟海盜交易Reynolds的代價「超級昂貴」，第三位則直接表示「他們沒打算賣他啦！」。
今年季中國民將Soto賣到聖地牙哥教士，國民還多包了一名一壘重砲Josh Bell，換取教士隊多達六名球員，其中包含四位頂級新秀CJ Abrams、MacKenzie Gore、Robert Hassell III與James Wood，都是近兩個賽季的聯盟前百大新秀，教士還另外多給了前美聯全壘打王Luke Voit與另一名新秀Jarlin Susana，才終於得償所望得到Soto。
將在明年1月滿28歲的Bryan Reynolds，雖然年紀比Soto大了近4歲，生涯的打擊成績也完全不能比，但他仍是海盜隊打線中最穩定的球員，4年海盜生涯打出平均.281/.361/.481的打擊三圍，近兩季的全壘打數都超過20支，去年賽季也入選生涯首次全明星賽，尤其他守備時能擔綱中外野防區，這點比Soto佔優勢，球團目前也還握有他3年左右的控制權，對海盜隊來說，要價不斐也是合情合理。