浩子、大霈節目才入圍金鐘 「主持搭檔變對手」原因曝光
浩子、李霈瑜（大霈）主持的公視台語台《HiHi導覽先生》，今年入圍第57屆金鐘獎「綜藝節目獎」以及「一般節目類節目創新獎」2大獎項，這次2人分別帶上好友們，上益智節目《全家有智慧》PK台語拿獎金。
記者侯家瑜/綜合報導
昔日美食節目的戰友浩子來訪，主持人阿松特別慎重的介紹他是「與第32屆金曲獎最佳台語男歌手擦身而過」的歌手，惹得全場哄堂大笑。阿松接著介紹起浩子同隊素人來賓：「當初店門口吊掛紅布條的就是今天的來賓，彰化知名肉圓店的老闆。」原來當年浩子首次入圍金曲獎，雖然摃龜未能得獎，但依然獲得在地店家的力挺，在自家店門為他掛起「彰化之光，與金曲獎擦身而過」的紅布條，在當地轟動一時，還一度登上新聞版面。提及沒得獎的傷心事，浩子面露無奈的笑容，一旁主持人林美秀也獻上溫暖的安慰：「擦身而過沒關係，有一天它還是會回來找你。」
在第一回合「我來說你來猜」時，由大霈隊先行進攻，雖然大霈台語能力不及在鄉下長大的浩子，但同時也是演員的大霈，靠著生動的肢體表現，以及隊友間的絕佳默契，直接拿下13分的高分，驚呼眾人，讓主持人阿松不禁讚嘆：「很多題目都靠動作，全身都很用力在比，果然是演員啊！」
而浩子帶領的「男子漢」也不惶多讓，從小在彰化長大的浩子，台語對他來說易如反掌，看著大霈隊獲得13分，他依然自信滿滿地表示：「我最少也有15分！」果不其然，在遊戲剛開始就以驚人的速度答題，最後浩子隊直接輾壓大霈隊，拿下17分的超高分數。更多內容請鎖定第14頻道公視台語台《全家有智慧》。