春節返台增「陰性證明」？王必勝：視中國疫情與防疫而定

我是廣告 請繼續往下閱讀
王必勝今天在指揮中心記者會再度被問及此事，他表示，春節境外返台是否增設上機前陰性證明，現在無法判斷，需要觀察中國疫情發展及中國防疫措施。雖然中國從官方公布數字很難知道真正狀況，但指揮中心會持續透過各種資料了解真實狀況。
王必勝說，中國原先針對出境者有規定需要檢附PCR陰性證明，但隨著中國境內陸續放寬防疫強度，現在是否繼續執行，甚至是農曆春節前是否落實相關防疫措施，都不能確定，上述因素都會影響台灣是否增加防疫措施，會持續密切觀察。
另外，隨著年末大型活動如跨年演唱會等即將展開，王必勝提醒，以疾病傳播來說，演場會是非常高風險的場合，不論是耶誕節或跨年大型活動，指揮中心都建議民眾全程戴上口罩，因為人潮過多、無法保持社交距離，如果有疑似症狀就不要參加，避免傳染給別人。
接種疫苗是避免重症、死亡重要方式之一，也是恢復正常生活重要關鍵，根據指揮中心資料統計，9日至11日莫德納次世代疫苗總共接種5萬8269人次，以BA.5雙價疫苗為主要接種廠牌種類。（編輯：管中維）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。