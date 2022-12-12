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小三通復航有望！王必勝傍晚抵達金門　視察當地醫療量能

▲指揮官王必勝今天傍晚抵金門表示，明天將到金門醫院了解醫療和防疫量能，並到水頭碼頭視察兩岸小三通復航整備狀況，進行整體評估。（圖／指揮中心）
▲指揮官王必勝今天傍晚抵金門表示，明天將到金門醫院了解醫療和防疫量能，並到水頭碼頭視察兩岸小三通復航整備狀況，進行整體評估。（圖／指揮中心）

中央社

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天傍晚抵金門表示，明天將到金門醫院了解醫療和防疫量能，並到水頭碼頭視察兩岸小三通復航整備狀況，進行整體評估，再由中央決定是否重啟小三通。

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衛生福利部次長兼中央疫情指揮中心指揮官王必勝和疾病管制署副署長莊人祥等人，傍晚抵達金門，隨即到縣政府拜會縣長楊鎮浯，就小三通復航整備事宜交換意見。

▲王必勝和莊人祥等人，傍晚抵達金門，隨即到縣政府拜會縣長楊鎮浯，就小三通復航整備事宜交換意見。（圖／翻攝google地圖）
▲王必勝和莊人祥等人，傍晚抵達金門，隨即到縣政府拜會縣長楊鎮浯，就小三通復航整備事宜交換意見。（圖／翻攝google地圖）
會談中，王必勝表示，小三通復航必須考慮到中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展狀況，掌握中國頻頻調整的防疫措施，例如，從中國出境者是否還須檢附PCR陰性證明等。

王必勝說，明天將到水頭碼頭視察小三通復航整備狀況，包括港埠動線、流程，並了解金門醫療和防疫量能，整體評估後，再交由政府團隊決定是否開放小三通及通航時間。

楊鎮浯表示，兩岸空中航運由民航局與對岸相關單位洽談即可，並未中斷，但對於小三通「卻要拉高層級，兩岸坐下來談，等於是把小三通當成犧牲品」；他說，金門民眾希望關乎生計的小三通能回復應有的狀況，也就是儘快恢復，而不是複雜化。

此外，金門和連江縣長當選人陳福海和王忠銘今天聯袂前往廈門，與福建涉台事務官員討論小三通復航事宜，楊鎮浯表示，多管齊下努力，對重啟小三通都是好事，金門民眾都明白關鍵在於台北態度。（編輯：陳仁華）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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