小三通復航有望！王必勝傍晚抵達金門　視察當地醫療量能

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會談中，王必勝表示，小三通復航必須考慮到中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展狀況，掌握中國頻頻調整的防疫措施，例如，從中國出境者是否還須檢附PCR陰性證明等。
王必勝說，明天將到水頭碼頭視察小三通復航整備狀況，包括港埠動線、流程，並了解金門醫療和防疫量能，整體評估後，再交由政府團隊決定是否開放小三通及通航時間。
楊鎮浯表示，兩岸空中航運由民航局與對岸相關單位洽談即可，並未中斷，但對於小三通「卻要拉高層級，兩岸坐下來談，等於是把小三通當成犧牲品」；他說，金門民眾希望關乎生計的小三通能回復應有的狀況，也就是儘快恢復，而不是複雜化。
此外，金門和連江縣長當選人陳福海和王忠銘今天聯袂前往廈門，與福建涉台事務官員討論小三通復航事宜，楊鎮浯表示，多管齊下努力，對重啟小三通都是好事，金門民眾都明白關鍵在於台北態度。（編輯：陳仁華）
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