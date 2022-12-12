口罩記者妹爆紅「真面目甜美曝光」！IG粉絲狂飆嚇到本人
現今電視新聞台，除了台上光鮮亮麗的主播群，還有不斷在外面辛苦奔波的正妹記者，也都可能成為網友們討論的話題。近日，網路各大社群論壇上就瘋傳一位帶著口罩的正妹記者，因為衣服穿搭的關係，意外展現深藏不露的好身材，IG瞬間突破萬人，也讓正妹本人受寵若驚，直呼「嚇死人了！」
娛樂中心/綜合報導
據悉，網路社群論壇Dcard、巴哈姆特、臉書、TikTok，PTT表特版都在瘋傳一位來自年代新聞的記者「周俞」的照片和影片，其中一張「過程中他還丟了一包東西」的新聞截圖中，周俞就憑著一件貼身上衣和黑色長褲，意外露出完美的腰身和曲線，瞬間爆紅，就連IG都被找了出來。
沒想到本人脫下口罩的樣子超級可愛，嬌小的臉蛋再配上甜死人的笑容，就連身材比例也是在水準之上，也讓她的IG在短時間內來到3.3萬人，網友紛紛留言「台灣人嗎？超正耶」、「好可愛欸」、「名字真剛好，還真的有周子瑜的感覺」、「好優，新聞有看的價值了」、「這都可以當小喬了。」
對此，周俞今（12）日終於在IG限動發文了，「嗨嗨各位網友安安，謝謝大家近期對我的關注與愛戴，粉絲數真的突然變好多嚇死人了，因為很少在IG上分享工作上的事，藉這個機會好好向大家打聲招呼。」
目前主跑社會線，工作時間大概一年多的她表示，「還是懵懵懂懂學習階段，請大家多多見諒與包容。」另外，她也謙虛的感謝網友們，並害羞自嘲「就是…照片終究是照片啦！哈哈我普妹，最後還是希望大家可以多多關注在我的工作表現上，平常私下生活比較無聊，大部分時間都在當社畜，所以沒事可以打開電視看新聞。」（編輯：詹鎰睿）