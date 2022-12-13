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首波寒流週末襲台！低溫急凍「下探6度」　高山可望降雪

▲南韓宣布將開放入境免隔離（示意圖／NOWnews資料照）
▲南韓宣布將開放入境免隔離（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局指出，今（13）日受東北季風影響，臺灣附近水氣較多，迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸及大臺北地區雨勢較為持續，整日陰雨涼冷，外出應攜帶雨具備用，中南部大致為多雲，但中部在雲量較多時也有零星飄雨的機會。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，週末強冷空氣的強度，與原模擬類似，台北測站將降至9度以下，為入冬首波「寒流」；本島平地最低氣溫將降至6度以下。也將結束長達半個月，「北濕涼令人不適，中南部晝暖夜涼」的天氣型態。

吳德榮指出，今(13日)晨截至5：03本島平地最低氣溫依序為：新北(石門區)13.5度，基隆(七堵區)13.6度，桃園(楊梅區)13.7度，台北(南港區)14.1度。迎風面有較多雲層，伴隨降水回波消長，桃園、花蓮以北及中部山區有局部短暫降雨，大台北、宜蘭較明顯，北海岸雨最多。


吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」影響， 北台灣有局部雨，花東及中部山區偶有局部短暫雨的機率，中南部平地多雲時晴；北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；各地區平地氣溫：北部14至19度，中部14至26度，南部15至28度，東部15至25度。明（14）日天氣型態持續，冷空氣略增強，氣溫再降1度左右，要注意保暖。

週四（15日）冷空氣減弱，氣溫回升，北、東有局部雨。週五（16日）鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨的機率；晚起首波「寒流」南下，氣溫驟降。週六（17日）由濕漸轉乾，北、東仍有局部短暫雨，中南部轉晴；氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。下週（18）日至週一（19）日清晨，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，要特別注意保暖。下週一白天起「寒流」減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。

▲根據中央氣象局預報，今（21）日全台有雨，「高雄以北、宜花、離島」防10度以下低溫。（示意圖／NOWnews資料照）
▲吳德榮表示，高山降雪，週五晚至週六有機率。（示意圖／NOWnews資料照）
另外，吳德榮表示，高山降雪，週五晚至週六有機率，但因模擬之降雪條件(氣溫、水氣的時空分布)，模式仍在微調，應持續觀察，不宜操之過急、言之過早。（編輯：孫唯容）

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