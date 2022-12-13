首波寒流週末襲台！低溫急凍「下探6度」　高山可望降雪

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吳德榮指出，今(13日)晨截至5：03本島平地最低氣溫依序為：新北(石門區)13.5度，基隆(七堵區)13.6度，桃園(楊梅區)13.7度，台北(南港區)14.1度。迎風面有較多雲層，伴隨降水回波消長，桃園、花蓮以北及中部山區有局部短暫降雨，大台北、宜蘭較明顯，北海岸雨最多。
吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」影響， 北台灣有局部雨，花東及中部山區偶有局部短暫雨的機率，中南部平地多雲時晴；北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；各地區平地氣溫：北部14至19度，中部14至26度，南部15至28度，東部15至25度。明（14）日天氣型態持續，冷空氣略增強，氣溫再降1度左右，要注意保暖。
週四（15日）冷空氣減弱，氣溫回升，北、東有局部雨。週五（16日）鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨的機率；晚起首波「寒流」南下，氣溫驟降。週六（17日）由濕漸轉乾，北、東仍有局部短暫雨，中南部轉晴；氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。下週（18）日至週一（19）日清晨，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，要特別注意保暖。下週一白天起「寒流」減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。
另外，吳德榮表示，高山降雪，週五晚至週六有機率，但因模擬之降雪條件(氣溫、水氣的時空分布)，模式仍在微調，應持續觀察，不宜操之過急、言之過早。（編輯：孫唯容）