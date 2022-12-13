苦苓酸李昂不夠社會化！吳淡如真的怒了　一篇文嗆爆恩師

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沒想到，苦苓現身在貼文下留言：「拍謝李昂姐，應該是我們去借住的時候每天煮兩餐，水電費用得太多了，才讓『不夠社會化』的妳得到那麼詭異的讚美，（後來不知好歹再去借，人家説已經改做民宿了...）。」
苦苓此舉終於惹火吳淡如，她發文表示，租屋一事，李昂根本沒有提到苦苓，要對方不要對號入座，自己年紀這麼大，已不想用嘴當無賴，若只攻擊她，她不再回應這種亂咬的行為，但只要朋友被誣賴，只能被迫提出真相。
吳淡如說，想批評別人之前，最好自己沒什麼瑕疵才會有公信力，「別人隨便叫沒關係，這世界上最難止住的，就是一隻嘴，而有些人只剩下這些。我希望盡我的力量支持希望媒體界和文壇的晚輩好好奮鬥，不要跟前輩一樣，不好的，真的不要學。」稱台灣男人壞成這樣的不多，只在朋友圈裡面看過幾個奇葩，你想諒解他，他都不想原諒自己。
「只有正常的家犬，會適時地吠叫，腦中的迴路，如果有了問題，就很難控制」，吳淡如表示，原本心情還不錯，但朋友無故被攻擊，自己只是正當防衛，「請不要一直以為，踩踏法律系畢業的女性，你會佔到便宜，當然，如果你若是正人君子品行端正無懈可擊，那麼你一定會贏，我也一定會崇拜你！」
吳淡如直言：「除非他夢中夢到。任由酸民不斷猜測，造成別人困擾，最後還說不是我？現在還流彈亂掃。人而無行，不知其可。對不起大家，這是我們文壇對社會的最爛示範！一腦子都是錢的，最喜歡罵別人愛錢，台灣文人一直有這個現象。還有，我支持應該要給一輩子奉獻家庭沒有經濟能力，又飽嚐背叛和貶低的前妻多一點錢，那是應該的，沒有影射他！」（編輯：楊穎軒）