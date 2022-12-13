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三商巧福週年慶「牛肉麵、排骨飯95元」　倒數4天手刀搶

▲三商巧福2022週年慶，招牌餐點百元有找！即日起至12/16(五)，原汁牛肉麵或紅燒排骨飯通通特價95元，最高現省40元，優惠只剩倒數4天。（圖／翻攝自三商巧福 FB）
▲三商巧福2022週年慶，招牌餐點百元有找！即日起至12/16(五)，原汁牛肉麵或紅燒排骨飯通通特價95元，最高現省40元，優惠只剩倒數4天。（圖／翻攝自三商巧福 FB）

記者蕭涵云/台北報導

三商巧福2022週年慶推出好康優惠，招牌餐點只要百元有找！即日起至12/16(五)，原汁牛肉麵或紅燒排骨飯通通特價95元，最高現省40元；本來吃一碗原汁牛肉麵就要花135元，現在同樣價格竟然可以吃上整份超值套餐，「原汁牛肉麵＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價135元，優惠只剩倒數4天，把握時間有吃有划算啊。

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三商巧福即日起至12/16(五)，2022週年慶優惠開跑，大家百吃不膩的人氣必點雙招牌餐點，單點通通百元有找！原汁牛肉麵現在特價95元（原價135元）、紅燒排骨飯也是單點特價95元（原價115元），一次現省20～40元很有感。

搭配小菜或飲料的超值套餐也有優惠，原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋中杯飲料，現在特價115元；原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲，則是特價120元；原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料，更是特價135元。相當於同樣花上原汁牛肉麵的原價135元，現在可以直接多吃韓國泡菜和中杯飲料，太划算了吧。

提醒大家，週年慶優惠外送平台均不適用；牛肉部位及配菜隨季節更換；礙於賣場合約規定，部分美食街不配合單點優惠，請依門市活動公告為準；不得與其他優惠折扣合併使用喔。

另外，而雙12才過一天仍有優惠可以繼續吃，Texas Roadhouse德州鮮切牛排台中店，「肋眼牛排12oz.買1送1」至12/13，優惠配菜限定奶油玉米及鮮製馬鈴薯泥，贈送之品項不含配菜。提醒記得存下優惠畫面，才能到店兌換喔；每桌限兌換一組優惠；贈送之品項需酌收原價之10%服務費。

▲三商巧福原汁牛肉麵加特製酸菜，是許多人心目中的經典美味。（圖／翻攝自三商巧福 FB）
▲三商巧福原汁牛肉麵加特製酸菜，是許多人心目中的經典美味。（圖／翻攝自三商巧福 FB）
▲人氣必點雙招牌原汁牛肉麵或紅燒排骨飯，都只要特價95元。（圖／翻攝自三商巧福 FB）
▲人氣必點雙招牌原汁牛肉麵或紅燒排骨飯，都只要特價95元。（圖／翻攝自三商巧福 FB）
▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排雙12限定台中店12/12～12/13連兩天推出「肋眼牛排12oz.買1送1」。（圖／翻攝自Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排 FB）
▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排雙12限定台中店12/12～12/13連兩天推出「肋眼牛排12oz.買1送1」。（圖／翻攝自Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排 FB）

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