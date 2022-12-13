甄嬛傳播11年還是夯！後宮博士問卷超難 網朝聖挑戰傻眼
2011年清朝古裝宮廷電視劇《後宮甄嬛傳》，改編自流瀲紫的同名網路小說，描寫主角甄嬛如何從一介平民女子過關斬將當上太后的歷程，該劇開創了電視劇「宮廷劇」的先河，即便作品播出至今已經11年，仍然深受大眾喜愛，不少人都看了不下10次，如今臉書粉專「清宮迷因」更用甄嬛傳裡許多經典台詞以及畫面針貶時事，讓不少粉絲相當喜愛，成為忠實粉絲。
編輯中心/綜合報導
如今《後宮甄嬛傳》已經播出11年，近日網路上流傳一份「後宮甄嬛傳博士學位測驗」的Google表單題目，測驗看完完整76集的觀眾，是否能發現許多細節並且牢記，不過題目其實相當困難，許多細節都是沒注意看就容易忽略。
其中題目類型包括簡答題、選擇題以及是非題，陷阱眾多且題目艱難，例如「請選出貞嬪說過的話」就難倒不少人，許多網友做完紛紛表示「痾.....19分，我是有認真看的人啊怎麼會！」、「崩潰，貞嬪說過的話誰會記得啦」、「簡答題難到爆＝＝真的有人答對嗎」、「不愧是看過10次的me，88分碾壓各位」、「莞常在初入宮之日的菜色也要考，真的太絕了！」、「嗚嗚嗚我不配當熹貴妃....我只有32分」。
而《NOWnews》記者也實際測驗，結果得分38分，發現實際真的就算看過甄嬛傳76集，題目出得極細，連誰說過什麼話都得要記得，可見距離「後宮甄嬛博士學位」還有一段距離！熱愛甄嬛傳的你，不如也來測驗看看，也許你就是「後宮甄嬛博士學者」喔！（編輯：張嘉哲）
後宮甄嬛傳博士學位測驗點這裡