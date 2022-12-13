傳蔡壁如接黨團主任 民眾黨總召邱臣遠：尊重人事安排
台灣民眾黨不分區立委高虹安當選新竹市長，立委遺缺將由黨團主任陳婉惠遞補，傳出民眾黨前立委蔡壁如可能接黨團主任，民眾黨立院黨團總召邱臣遠今（13）日表示，相關黨內人事他不清楚，尊重黨主席柯文哲相關人事職權。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團今日上午舉行「水產及食品禁輸中國！政府行政怠惰 還藉機操作抗中仇中？」記者會，會前媒體詢問傳出民眾黨主席柯文哲安排蔡壁如接黨團主任一事，邱臣遠表示，他跟蔡壁如其實一直還是有聯繫，在許多議題上有互動、有討論，相關黨內人事他不清楚，尊重柯文哲相關人事職權。
邱臣遠表示，黨代表與第二屆黨主席上週投票完成，新一波人事若有異動，黨中央會對外說明。
基隆市長當選人謝國樑昨日公布他的副市長人選，邀請媒體人邱佩琳擔任他的副手，由於邱佩琳也是民眾黨員，被認為是藍白合，邱臣遠對此表示，各地方政府人事都尊重地方首長決定，基隆準市長謝國樑一個很重要的政見要將產業力量導入基隆市，以基隆目前的財政狀況跟中央政府爭取的預算，若靠公務預算要做地方發展是有困難。
邱臣遠指出，謝國樑延攬副市長邱佩琳的人選，她本身不管在媒體、產業、政府機關都有跨領域協調的經驗，身為一個基隆鄉親都非常期待她們的發展，很多投資、建設政府要帶起頭的作用，期待新人事會有新氣象。