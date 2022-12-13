小甜甜被渣男逼下跪吐口水！小S聞家暴淚崩：我會瘋掉
38歲藝人小甜甜（張可昀）去年雙喜臨門，與老公宋先生登記結婚，又產下女兒「米苔目」，一家三口幸福美滿，經常受邀上綜藝節目曬恩愛，不過，遇到真命天子前，她曾有許多慘痛戀愛經驗，最糟糕的一次是遇到家暴渣男，不僅和女生搞曖昧，還逼她下跪、朝臉上吐口水，她上《小姐不熙娣》節目述說這段可怕戀愛史，讓主持人小S心疼到哭了，直呼「如果是我女兒遇到這種事，我真的會瘋掉」。
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜表示，當初她發現前男友跟女生曖昧，雙方溝通時起爭執，男方竟抓她頭髮去撞磁磚地板，事後好友Eason陪她驗傷苦勸分手，她傻傻地選擇忍耐，希望另一半能改變，直到後來舊愛宣稱要出國工作，卻從此失去聯繫，她才驚覺送給對方的貴重物品，都默默消失在家裡，原來對方預謀分手已久，把一切都搬離住所。
她不甘心約對方見面說清楚，渣男露出真面目，竟狠踹她肚子，又掐著小甜甜脖子威脅，她瘋狂道歉求原諒，最後男方回了一句：「要我原諒你嗎？」逼她跪下道歉，還朝她臉上吐了口水，小甜甜才瞬間清醒，想到從小拉拔自己長大的爺爺奶奶，如果知道孫女被施暴會有多難過，才決定放手離開。
製作人好友陪小甜甜去醫院驗傷，並致電家暴男痛罵，對方卻不知悔悟，還回嗆小甜甜身材圓潤，對外宣稱家暴沒有人會相信，囂張行徑讓小S聽了超驚訝，數度掩面不敢相信，忍不住表示「這故事真的太驚悚」、「我真的要哭了，甜甜你為什麼要這樣對自己」，拿著衛生紙頻頻拭淚，心疼表示不敢設想這種狀況發生在女兒身上，好媽媽心情表露無遺。
※【NOWnews 今日新聞
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