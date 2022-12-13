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吃「2水果」別偷懶！沒削皮易拉肚子　營養師：小心蟲卵

▲不少水果皮的營養價值更勝果肉，營養師分享適合帶皮吃的水果，並提醒「2水果」削皮再吃。（示意圖／取自pixabay）
▲不少水果皮的營養價值更勝果肉，營養師分享適合帶皮吃的水果，並提醒「2水果」削皮再吃。（示意圖／取自pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

現代人越來越懶，如果是單身外食族，幾乎鮮少自己買水果回家吃，「一家之煮」更是心有戚戚焉，冰箱裡的水果如果沒切好一整盤，家裡的人都不會主動吃水果，超商業者也因此抓準懶人商機，陸續推出各式現切水果盒。除了香蕉之外，還有哪些可以方便吃、免削皮的水果？營養師蔡濰安分享幾種可帶皮吃的水果，並提醒吃「2水果」別偷懶，還是必須把皮削掉，才能避免誤吃蟲卵或是引起腹瀉。

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不少水果皮的營養價值更勝果肉，究竟哪些水果該削皮、哪些可以帶皮吃？營養師蔡濰安在粉專《濰濰營養師 認真生活》提到，曾聽過家長抱怨，如果水果不削好，小孩就不會主動吃，如果是在外工作的遊子，也幾乎不會主動買水果來吃。蔡濰安坦言，有時連自己也會覺得吃水果很麻煩，但水果含有維生素、礦物質、植化素、酵素，都是對身體很好的營養素，所以還是盡量做到「每天吃2個拳頭大」的水果，她也分享數種需要削皮、免削皮的水果建議，食用原則都是適量攝取。

🟡不削皮組
📍蘋果
蘋果除了可以提升免疫、抗氧化以外，蘋果皮更加營養，特別是果膠，是存在於蘋果果肉與果皮之間的水溶性膳食纖維，可以降低膽固醇、穩定血糖、改善便祕。

📍水梨
水梨所含的水份高達80%以上，除了可以補充水分、清涼解渴、增加飽足感，還含有豐富的維生素，另外水梨的果皮也是可食用，雖然吃起來口感粗糙，但可以增加膳食纖維的攝取，對於不喜歡削皮的人來說，多了一個不用削果皮的理由。

📍奇異果
擁有毛毛外皮的奇異果，也是屬於果皮很營養的水果之一。眾人都知道奇異果富含維生素C，其實奇異果的葉酸及維生素E也很豐富，帶皮吃更好。建議可以用小刀子將毛稍微刮掉，再連皮一起吃，但如果對奇異果過敏的人，還是要多加注意。

🟡削皮組
📍柿子
吃起來脆脆爽口的柿子含有β-胡蘿蔔素、維生素A、維生素C、礦物質等，但是柿子皮也含有鞣酸（又稱單寧酸），如果連果皮一起吃可能會引起腹痛、腹瀉，或是影響鐵質的吸收，因此建議吃柿子時要削皮。

📍荸薺
荸薺並非水果，而是全榖雜糧類，吃起來像水梨口感，不但可以做成鹹食，也適合做成甜點，但是荸薺的皮比較容易有寄生蟲及蟲卵，如果沒有把握洗得很乾淨，建議還是去皮食用。


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