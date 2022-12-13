吃「2水果」別偷懶！沒削皮易拉肚子　營養師：小心蟲卵

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🟡不削皮組
📍蘋果
蘋果除了可以提升免疫、抗氧化以外，蘋果皮更加營養，特別是果膠，是存在於蘋果果肉與果皮之間的水溶性膳食纖維，可以降低膽固醇、穩定血糖、改善便祕。
📍水梨
水梨所含的水份高達80%以上，除了可以補充水分、清涼解渴、增加飽足感，還含有豐富的維生素，另外水梨的果皮也是可食用，雖然吃起來口感粗糙，但可以增加膳食纖維的攝取，對於不喜歡削皮的人來說，多了一個不用削果皮的理由。
📍奇異果
擁有毛毛外皮的奇異果，也是屬於果皮很營養的水果之一。眾人都知道奇異果富含維生素C，其實奇異果的葉酸及維生素E也很豐富，帶皮吃更好。建議可以用小刀子將毛稍微刮掉，再連皮一起吃，但如果對奇異果過敏的人，還是要多加注意。
🟡削皮組
📍柿子
吃起來脆脆爽口的柿子含有β-胡蘿蔔素、維生素A、維生素C、礦物質等，但是柿子皮也含有鞣酸（又稱單寧酸），如果連果皮一起吃可能會引起腹痛、腹瀉，或是影響鐵質的吸收，因此建議吃柿子時要削皮。
📍荸薺
荸薺並非水果，而是全榖雜糧類，吃起來像水梨口感，不但可以做成鹹食，也適合做成甜點，但是荸薺的皮比較容易有寄生蟲及蟲卵，如果沒有把握洗得很乾淨，建議還是去皮食用。