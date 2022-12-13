中禁台產品！民眾黨籲增銷售管道：班班吃石斑鬧劇別重演

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱臣遠直言，農委會砸下6億推行「班班吃石斑」，讓學童全力配合吃石斑，最後卻因為產銷管道不足跳票，難道這次還要繼續大撒幣發補貼，「要班班喝台啤，班班喝沙士嗎」。
邱臣遠呼籲，政府應提升我國農產品的食品品質，打造多元國際行銷的管道，陸委會等相關部會也應跨部會處理，重建兩岸農產品雙向溝通的管道，最後，對世界貿易組織（WTO）的申訴要有實質的進展，不要過度仰賴單一市場，應該拓銷至其他的國際市場。
立委張其祿則表示，陳吉仲每次遇到中國禁止產品銷中，就說 「不排除向WTO申訴」，這句話耳熟能詳，直言就是官方的「罐頭回覆」，但張其祿指出，從2021年9月至今政府至少喊過4次「向WTO申訴」，到底申訴了什麼？結果又是如何？申訴結果都沒有向人民說明。
張其祿認為，據農委會資料顯示，兩岸「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」自2016年5月起工作會商及研討會全面停止，兩岸農產品雙向溝通管道中斷至今，顯然已非農委會單一部會能夠處理，他呼籲，陸委會等相關部會應跨部會合作，重建兩岸農產品雙向溝通管道。
會前媒體詢問金門與馬祖準縣長都到廈門呼籲重啟小三通，但行政院長蘇貞昌認為貿然重啟小三通中國人會來搶藥一事，邱臣遠答覆表示，呼籲中國相關的貿易制裁，無助於兩岸和平發展，把兩岸人民的心越推越遠，希望不要再有這樣的情形。
但邱臣遠也表示，對內部部分，呼籲民進黨政府碰到中方問題不要只會操作「抗中保台」的牌，兩岸還是要恢復正常的溝通，政治上可以對立，經濟與文化交流還是要恢復，這次不管是經濟部、農委會、陸委會完全都沒有角色，出了事只會告到WTO、操作抗中保台SOP真正影響到是基層農民、加工出口業者的生計，呼籲政治上可以對立，但是民生、經濟、文化上的交流還是要務實面對。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！