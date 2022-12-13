第一季景氣難樂觀　缺工近4成、加薪比例7年新低

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在薪酬規劃上，合計有48.2%的企業透露，在2023年第一季有加薪計畫，比例不但低於2022年同期的58.3%，更創下7年新低狀態，僅高於2016年首季的47.1%。又分成39.4%計畫績效加薪，僅有8.8%計畫全面加薪，對於預計加薪幅度，調查顯示，平均落在3.9%。
另外，有高達90.4%的企業透露，在2023年第一季有徵才計畫，比例多過9月調查時的79.1%，高於虎年首季的88.2%，創十年同期新高。至於第一季應徵新員工的原因，主要依序為一直處於缺工狀態(36.8%)、單純填補人員離職空缺(33.8%)、訂單或業務增加而擴編(16.2%)、公司擴點或展店擴編(13.2%)。
觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，雖然解封，資方對2023年的景氣，卻轉趨謹慎保守。「外銷導向」廠商，受制全球通膨壓力，擔憂終端買氣、消費力疲弱；對於內需導向公司來說，則有賴春節檔期的「報復性消費」力道，能否從一月中下旬，維持到二月底的228連假。
楊宗斌預估，由於仍保守謹慎看待疫後經濟前景，因此在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，齊頭式加薪仍屬少數，屬於非經常性薪資的獎金分紅，已成為公司留才、攬才的主要工具。
在缺工問題上，楊宗斌指出，各大產業在求才方面，兔年第一季屬於內熱外冷，雖然出現外銷訂單減少隱憂，但迎接解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛逐漸淡化，搭配過年與二二八兩波連假效應加持，民生消費市場轉趨熱絡，勞動市場依舊處於「事求人」狀態。