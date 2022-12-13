身分證有8嗎？中1個啤酒半價、2個送蛋糕、3個免費吃雞翅
又到了拿出身分證的時候了！美式休閒餐廳Chili’s將舉辦「新年對對碰」活動，只要身份證字號裡有數字「8」，對中1個8享啤酒第二杯半價，對中兩個8送巧克力蛋糕，如果是對中3個8個幸運兒，就能免費爽吃無骨雞翅派對1份。搶攻世足熱潮，天成文旅華山町餐酒館則推出外帶優惠，外帶披薩與雞翅送2瓶台灣啤酒，內用滿500元另可享有啤酒買一送一。
記者黃韻文/綜合報導
以美式風格與墨西哥風味著稱的Chili’s餐廳，後（15）日起至明年2月5日推出歲末節慶限定餐點，首波主打花千元就能爽吃3款多層次口感的「美國菲力三重奏」，以及經典墨西哥特色料理「什錦海鮮法士達」，還有運用Chili’s無骨雞翅配方推出的「無骨雞翅派對」，搭配墨西哥辣奶醬、BBQ醬、蜂蜜燻辣醬3款不同醬汁，如果身份證有幸運號碼還能免費吃。
Chili’s將在明年1月11日至1月19日率先推出「新年對對碰」活動，期間到店消費並點任一主餐，只要身分證字號中有數字「8」，對中1碼享有瑪格麗特／瓶裝啤酒／生啤酒第二杯半價；對中2碼可獲得迷你黑火山巧克力蛋糕一份；對中3碼的幸運兒，就能免費爽吃價值395元的「無骨雞翅派對」一份。
此外，為了慶祝聖誕佳節，在12月26日禮物日當天到門市點「給我肉肉我就嗨」套餐，可用5.5折特價1226元，爽吃原價2210元的套餐，適合2至3人享用，優惠僅供內用，一桌限點一份。
隨著世足開踢，加上國境解封，外國客群入住回升，天成飯店集團旗下各館把握世足餐飲商機，其中天成文旅的華山町餐酒館，即日起至12月18日期間，外帶披薩與雞翅就送2瓶台灣啤酒，內用消費滿500元，另有啤酒類飲品買一送一優惠。