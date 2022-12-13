助理費案再被爆4度串證　高虹安籲外界勿不實揣測

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高虹安今日在立院受訪表示，今天的報導看過了，有諸多與事實不符合報導內容，在報導中，看到太多她也不知道怎麼去說，她在許多與事實不符合狀況，回到北檢聲明說，在偵查不公開的狀況下，外界不該這麼多渲染、揣測，「我沒有人頭助理、沒有公器私用，甚至嗆搞定司法，這完全不可能的事情，我不可能操縱司法，沒有操控司法的能力，希望謠言止於智者。」
高虹安說，她現在是當事人，她的律師告訴她，尊重檢調專業與辦案程序，很多不實的內容，她不知道怎樣捏造出來誇張的事情，她也沒法對案情細節多做說明，請大家尊重檢調尊重司法，尊重北檢聲明，這是她對外界唯一能做的說明。
媒體詢問檢調是否到國會辦公室搜索，把資料帶回去調查？高虹安說，「都沒有」，她再次強調，社會大眾很多媒體報導關係，都非常關心這個案情，現在進入偵查程序，尊重檢調辦案相關的，全案已經立案調查，包括調閱證據約談相關當事人，都是相關程序，但是約談過程中不要把不實，渲染內容揣測，加強好像都有最，呼籲尊重檢調、尊重司法，「我本人一定全部配合，不管資料調閱、去約談，尊重相關偵查程序，尊重北檢聲明，不要讓外界有揣測與渲染。」她唯一能說的是偵查不公開。