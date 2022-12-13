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助理費案再被爆4度串證　高虹安籲外界勿不實揣測

▲民眾黨新竹市長當選人高虹安面臨助理費案遭調查。（資料照／記者李琦瑋攝）
▲民眾黨新竹市長當選人高虹安面臨助理費案遭調查。（資料照／記者李琦瑋攝）

記者呂炯昌／台北報導

台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費案風暴延燒，周刊再度爆料指出，高虹安曾多次親自出面，或派人直奔前行政主任「小兔」黃惠玟位於北市南港的住家，希望能跟她溝通。對此，高虹安今（13）日呼籲外界勿揣測，她會配合檢調調查。

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週刊報導指出，根據檢調掌握的情資，高虹安選前曾在台北、新北、新竹等地，至少4次找來前後任助理意圖串供，要求他們刪除與此案相關的LINE對話紀錄與帳冊資料，為安撫最關鍵的證人小免黃惠玟，高虹安曾多次親自出面，或派人直奔「小兔」位於北市南港的住家想和她見面，但按了幾次門鈴都未獲回應。

高虹安今日在立院受訪表示，今天的報導看過了，有諸多與事實不符合報導內容，在報導中，看到太多她也不知道怎麼去說，她在許多與事實不符合狀況，回到北檢聲明說，在偵查不公開的狀況下，外界不該這麼多渲染、揣測，「我沒有人頭助理、沒有公器私用，甚至嗆搞定司法，這完全不可能的事情，我不可能操縱司法，沒有操控司法的能力，希望謠言止於智者。」

高虹安說，她現在是當事人，她的律師告訴她，尊重檢調專業與辦案程序，很多不實的內容，她不知道怎樣捏造出來誇張的事情，她也沒法對案情細節多做說明，請大家尊重檢調尊重司法，尊重北檢聲明，這是她對外界唯一能做的說明。

媒體詢問檢調是否到國會辦公室搜索，把資料帶回去調查？高虹安說，「都沒有」，她再次強調，社會大眾很多媒體報導關係，都非常關心這個案情，現在進入偵查程序，尊重檢調辦案相關的，全案已經立案調查，包括調閱證據約談相關當事人，都是相關程序，但是約談過程中不要把不實，渲染內容揣測，加強好像都有最，呼籲尊重檢調、尊重司法，「我本人一定全部配合，不管資料調閱、去約談，尊重相關偵查程序，尊重北檢聲明，不要讓外界有揣測與渲染。」她唯一能說的是偵查不公開。


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