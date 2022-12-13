少年男不爽遭討債「拿刀刺友」　苓雅警火速逮人送辦

高雄市苓雅區三多四路今（13）日凌晨傳出有男子遭人刺傷濺血，轄區苓雅分局獲報立即趕赴現場，連忙將傷者送醫救治；經調查發現，雙方與友人相約在聊天聚會，卻因積欠陳男5萬元的黃嫌因談及欠款問題，拿出摺疊刀刺向對方，警方訊後黃嫌被依殺人未遂罪送辦，並向法院建請羈押。
記者郭凱杰／高雄報導
苓雅分局於今天1時42分接獲報案，於轄區三多四路大樓內有人遭刀子劃傷，立即由偵查隊、成功所員警趕赴現場查處，員警先協助將傷者陳男送往鄰近阮綜合醫院救治，隨即將在場黃嫌、友人李男、潘女全數帶返調查，以釐清案情。
偵查隊長陳仁正表示，經調查發現，黃嫌日前向被害人陳男借款5萬，被害人陳男向黃嫌催討還款時，2人一言不合發生肢體衝突，黃嫌遂持隨身攜帶之摺疊刀揮舞不慎傷及陳男，造成其背部1處刀傷，陳男送阮綜合醫院。
陳仁正指出，苓雅分局獲報由偵查隊長及成功所長率員趕赴現場查處，當場逮捕黃嫌並查扣涉案摺疊刀1把，全案依殺人未遂嫌隨案移送高雄地檢偵辦，並建請羈押。
苓雅分局呼籲，暴力並不能解決問題，民眾遇到問題或糾紛應保持冷靜，理性面對溝通並妥適處理，循平和處理的方式解決，切勿因一時氣憤而滋事；警方對於任何暴力滋擾、脫序行為勢必嚴正執法、依法究辦，以展現公權力，維護市民安全。