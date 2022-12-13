10年來最早寒流超殺！最低溫剩6度 「急凍時間」1圖秒懂
今年入冬第一波寒流將在週六（12/17）來襲，預估中部以北地區最低溫下探攝氏8～9度，沿海空曠地區甚至不排除只有攝氏7度甚至更低，南部、花東地區則是攝氏11~12度。氣象專家賈新興也提醒，這波冷空氣威力不容小覷，台北氣象站最低溫可能出現攝氏6度左右，北部沿海及空曠地區不排除出現攝氏4~6度的低溫。根據中央氣象局統計，若本週末氣溫下降至寒流等級，將會是「近10年來最早到的寒流」，同時也是30年來第3早，僅次於1996年的12/6及2010年的12/9；而這波寒流的冷空氣將在週六晚間至下週日（12/18）清晨達到最強，提醒民眾外出需多加衣物，做好禦寒準備以免心血管相關疾病發生。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局透過臉書「報氣候 - 中央氣象局」發文提及，在體感上，今年冬天似乎冷得又急又快，不過在上個世紀的50年代至80年代，台灣偶而在11月或甚至10月底就可能會受到寒流影響，但近30年來，寒冬腳步似乎越來越晚。遲至12月、甚至隔年1月，才有寒冬之意，而本週末的寒流，將是近10年來最早，同時也是30年來第3早報到的案例。
中央氣象局指出，統計1951~2021年的資料，可得知第一道寒流到來的日期通常在12/4~1/20之間，平均為12/27，因此在1990年之前，這個時間點出現寒流，就只是氣候上的日常，並沒有甚麼特別的地方；此外，台灣歷史最早的寒流是1968年的10/26，最晚則是1990年的2/21 （1989-90年的冬天）。
氣象局預報員黃恩鴻表示，週五（12/16）下半天起氣溫開始驟降，週末兩天受寒流影響，中部以北、宜蘭地區低溫僅剩攝氏10度，部分沿海空曠地區甚至只有攝氏7~8度，南部、花東地區則是攝氏11~12度，下週一（12/19）過後氣溫才可望逐漸回暖。
氣象專家賈新興則提及，冷空氣預報正往更強的方向走，預估最低溫會出現在週六深夜下週日清晨，台北氣象站有接近6度左右的機率，北部沿海及空曠地區，會出現攝氏4~6度的低溫，週六至下週一清晨，北部及東北部一整天的溫度都在攝氏12度上下，實際情況仍需再觀察兩天