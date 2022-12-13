陸生是兩岸和平天使！私立大學校長盼三階段開放陸生來台

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海峽兩岸教育交流促進協會主辦、大學問網站今天舉辦「2023陸生來台就學，我們準備好了」座談會，邀請學者專家座談，展現台灣高教歡迎陸生來台就學的熱情，並呼籲政府遞出橄欖枝、創造條件，讓中國官方解禁、開放陸生來台。
私立教育事業協會理事長、中國科大校長唐彥博指出，對台灣來說，陸生來台最大宗莫過於研修生，人數也不受限制，來台人數在2015年達最高峰3.4萬人，2016兩岸關係緊張下，逐步遞減，到疫情前一年2019年，學生人數減至1.6萬人，疫情這兩年來台研修生是0人，建議政府遞出橄欖枝，以「積極開放、有效管理」方式，開放陸生來台，尤其在研修生的部分；並呼籲政府讓大陸高校教師等專業人士入境，來台移地教學或學術合作，透過雙邊互訪，刺激兩岸年輕人共同成長。
另外，唐彥博強調政府、民間能以三階段推動，包括今天的座談會，讓社會大眾關注此議題、第二階段則是遞出橄欖枝、在不矮化台灣立場下與陸方協商、第三階段才是開放來台就學，讓兩岸學生實質交流。
靜宜大學監察人陳振貴直指「陸生是兩岸和平天使」，陸生來的越多，對兩岸和平發展越有幫助，台生去大陸亦同，過去陸生大量來台，是在友善環境中促成，因此現在中央也要努力製造這樣的環境，像今年12月有首批香港的大學，約40名研修生到世新大學進行短期研修，其中就包含陸籍生，代表大陸有要釋出一些橄欖枝，且大陸、美國學者都有呼籲兩岸學術要開放與交流。
長期與陸方學校接觸的陳振貴提到，即使大陸學校高層受意識形態影響、每個學校有書記，但陸生非常嚮往台灣的自由民主，很想來台就學、考研、等，希望在台灣少子化的艱困時期，大陸能儘快開放學籍生交流，讓境外生、陸生補足大學缺額。
他也建議，大陸已全面採認台灣大專校院學歷（軍警除外），反觀台灣僅採認大陸高校學歷346所，對於陸生來台諸多限制，建議應逐年審核增加採認大陸高學歷。此外,目前有資格申請來台就讀的大陸學位生，僅限中國六省二市，也建議逐年開放以符合需求；在對陸招生部分，則建議開放雙聯學位、跨境學位等小規模試辦。
中華民國私立大學協進會理事長暨大同大學校長何明果指出，大陸國內考研競爭激烈，因此許多人選擇出國留學，而台灣的大專校院不僅通過國際教育評鑑認證標準，高教學歷也受到全球超過100多個主要國家地區的採認；在2023年的英國泰晤士報世界大學排名中，台灣的大學進榜率36.8%，更高於大陸的3.4%，教學和研究水準皆在全球平均以上，因此，到台灣讀研可說是陸生的絕佳選擇。
中華民國私立科技大學校院協進會理事長暨龍華科技大學校長葛自祥則提到，大陸為提升技職教育，各省高職積極鼓勵畢業生報考「專升本」考試（類似台灣插大），熱門專業包括資訊、財經、醫學、工程、設計、教育等都是台灣的強項，加上台灣技職教育在全球排名第4，與製造大國德國、日本，以及澳洲同為頂尖水平，不管是普大或科大，皆能提供優質的學習資源，更能藉由姊妹校「雙聯學位」提供陸生更多選擇。
立委鄭正鈐提到，目前國民黨政策正朝著開放陸生加入健保、放寬在校實習工讀方向努力，同時也希望能盡速開放大陸高教學者入台申請，以促進兩岸教育深化互動。就經濟消費來看，境外生來台就學，除了學費外，食衣住行育樂等生活開銷，會直接挹注周邊產業，每名陸生在台平均消費至少為每名陸客的5倍，且陸生所帶來的長期性影響比觀光客更為深遠，除了造就經濟產值之外，更重要的是為兩岸和平帶來曙光。