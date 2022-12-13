MLB／運動家鐵捕換東家　三方9人大交易改當勇士

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28歲的Murphy曾在2021賽季獲得當年的美聯捕手金手套獎，並且打擊能力也不俗，大聯盟4年生涯平均OPS+高達114，而且球隊對於這位攻守俱佳的捕手還有多達三年的控制權，所以交易代價十分昂貴。
勇士在本次交易中分別送出了農場第1、第6、第18的新秀給運動家，農場第一的新秀為25歲的左投手Kyle Muller，是2016年選秀於第二輪選中，近兩年都有大聯盟的出賽紀錄，排名第6的為右投手Freddy Tarnok，24歲的他，今年獲得首度登上大聯盟的機會，但僅有一場出賽，排名第18的右投Royber Salinas年僅21歲，最高層級目前僅到高階1A，距離大聯盟還有段距離。
運動家除了從勇士獲得三名頂級新秀外，還從釀酒人得到農場排名第8的外野手Esteury Ruiz，23歲的他今天季中才被聖地牙哥教士交易到釀酒人，並在今年獲得17場大聯盟出賽機會，打出.171/.194/.257的打擊三圍，另外運動家還獲得了勇士隊的35歲老捕手Manny Piña，等於在這筆交易中，運動家用Murphy換了4位頂級新秀及一名資深捕手。
加入三方交易的釀酒人隊則是獲得了勇士隊今年的主力捕手William Contreras，他是明星捕手Willson Contreras的弟弟，但在本季卻打出了不遜於哥哥的好成績，高達.860的進攻指數，還敲出20轟，並入選生涯首次明星賽，釀酒人還得到了勇士隊的小聯盟右投Justin Yeager以及運動家隊的後援右投Joel Payamps。