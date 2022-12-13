《變形金剛》不只有電影！改編線上遊戲出爐 新預告曝光
系列第七部作品《變形金剛：狂獸崛起》日前公開首段預告片引發熱潮，而由Dirty Bomb、Gears Tactics 和 Wolfenstein: Enemy Territory 的開發商 Splash Damage，日前宣布與孩之寶合作，開發一款支援1~4人、由《變形金剛》改編的線上遊戲《TRANSFORMERS: REACTIVATE》，並在日前2022 TGA遊戲大獎上全球獨家揭曉預告片，希望透過這款支援PC、遊戲主機的跨平台遊戲，讓玩家有機會在變形金剛世界中探索全新故事領域。
記者張志浩/綜合報導
官方表示，《TRANSFORMERS: REACTIVATE》 將提供玩家前所未有的機會，沉浸在變形金剛世界中。玩家將能扮演他們最喜歡的角色，每個博派都是獨特、重要而強大的存在，與Legion戰鬥時可以在載具和機器人形態之間無縫轉換；Legion也是博派迄今為止面臨的最大威脅。
Splash Damage執行長 Richard Jolly 表示：「我在80年代與第一代變形金剛一起成長，它們在我心中一直都是特別的存在，與這樣一個深受喜愛的系列合作，我深感榮幸。我們知道粉絲們已經期待了很久，希望在PC與遊戲主機上見到一款全新的變形金剛遊戲，我們也期盼能為玩家提供值得等待的遊戲體驗。」
孩之寶業務開發和數位許可高級副總裁 Eugene Evans 則說：「粉絲們一直期待一款新的遊戲，讓他們可以沉浸在經典的變形金剛世界中。我們很高興在遊戲界的盛宴中與大家分享首播。Splash Damage先前與全球最知名的一些 IP 都有令人驚豔的合作，並且對變形金剛品牌有著強烈的創作熱情。我們相信《TRANSFORMERS: REACTIVATE》 將在變形金剛社群中大受歡迎，並延續孩之寶藍圖2.0策略，在包括電玩遊戲的不同遊戲種類和平台上打造一流的娛樂品牌。」
官方表示，《TRANSFORMERS: REACTIVATE》 將有PC和遊戲主機兩種版本，並計劃 2023年推出 Closed Beta 版本。玩家現在可在官網註冊以收到更多最新消息。