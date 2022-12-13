寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

快訊／本土確診增17118例！死亡+12、境外移入+50

▲指揮中心表示，今（13）日本土確診增17118例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，今（13）日本土確診增17118例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增17,168例COVID-19確定病例，分別為17,118例本土個案及50例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之17,118例本土病例，為7,838例男性、9,265例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,750例)，臺中市(2,235例)，高雄市(2,107例)，桃園市(1,705例)，臺北市(1,660例)，臺南市(1,542例)，彰化縣(1,026例)，屏東縣(531例)，新竹縣(511例)，新竹市(489例)，苗栗縣(468例)，雲林縣(408例)，南投縣(294例)，嘉義縣(293例)，宜蘭縣(274例)，花蓮縣(233例)，嘉義市(187例)，基隆市(144例)，金門縣(110例)，臺東縣(99例)，澎湖縣(49例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、8例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月1日至12月5日，死亡日期介於11月21日至12月9日。

指揮中心說明，今日新增50例境外移入個案中，為22例男性、28例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自泰國(2例)，日本、美國、越南及澳大利亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中。入境日期介於今年11月12日至12月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,346,804例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,847,680例排除)， 其中8,498,195例確診，分別為38,354例境外移入、8,459,787例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,722例COVID-19死亡病例，其中14,705例本土，個案居住縣市分布為新北市2,876例、臺北市1,601例、臺中市1,565例、高雄市1,438例、臺南市1,101例、桃園市1,090例、彰化縣918例、屏東縣576例、南投縣480例、雲林縣479例、苗栗縣406例、嘉義縣382例、宜蘭縣317例、基隆市310例、花蓮縣254例、嘉義市249例、新竹縣243例、臺東縣190例、新竹市159例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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