世足熱潮／熬夜看球後變易怒體質！做「4件事」遠離暴走

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經歷一整晚的精彩的足球賽，血管裏面的血液會太黏滯，李文祺醫師建議早上出門前先喝500cc的溫開水。因熬夜有點在燃燒生命，容易水分不足，這個時候喝溫開水可以幫助細胞的修復跟恢復疲勞，也會讓整個人清爽許多。
📍補充B群
熬夜一整晚，眼睛容易乾澀，可以多吃深綠色或是深黃色蔬菜，像是地瓜、胡蘿蔔、南瓜。李文祺提醒，B群缺乏會讓交感和副交感神經大亂，容易情緒不穩定，想要穩定神經系統可以補充B群，像是全麥製品、花生、綠色蔬菜、紅肉牛肉、蛋類等都可以適當攝取。
📍色氨酸
色氨酸是大腦在製造血清素的原料，乳酪、香蕉、豆腐、堅果、馬鈴薯，其實裏面都蠻多這樣色氨酸的東西，熬夜後的一早吃點色氨酸的食物，對於身體有正向幫助。
📍微量元素鈣、鐵、鎂
缺乏鈣、鐵、鎂也會讓人睡不安穩，已經睡少又睡不安穩，對身體更具殺傷力。鈣跟鎂不足的人容易產生肌肉痠痛且睡不好，鈣可以在帶骨的小魚、綠色蔬菜或豆類上獲取。鐵在紅肉、綠色蔬菜、蘋果、櫻桃、葡萄等蔬果上取得的。鎂可以在透過香蕉或堅果攝取。
李文祺強調，熬夜常常會想要吃重口味的東西，但糖會消耗維生素B群，就會讓人感到疲倦，也會造成肥胖。泡麵、薯片不好消化，也會讓膽固醇變高。喝濃茶、咖啡雖然提神，但會消耗體內的維生素B群，讓人更疲勞，而且空腹喝還會增加胃酸逆流的可能。建議熬夜當想吃東西下可以選擇輕食，並適度補充B群對於身體負擔會相對較小。