手機尾數「這5碼」最好！結尾6等加薪　專家1招化解厄運

柯柏成也補充尾數象徵意義，1是人緣桃花及偏財、4是文昌學業、6是正財加薪、8是貴人財庫、9是喜慶升官，如果已經是吉祥數字的人請繼續沿用；而尾數2代表疾病、影響健康、3是小人是非、5是災禍厄運、7是官非口舌。自從台灣開放號碼可攜服務之後，許多人手機號碼一用就是20年沒換過，在不想更換號碼的情況下，還有一招可解，在手機套內放入約莫名片或信用卡大小的紙片就能化解厄運。



◾尾數2、5者，在手機套裡放張白色紙片，7天後拿掉紙片。

◾尾數3者，在手機套裡放張白色紙片，9天後拿掉紙片。

◾尾數7者，在手機套裡放張黑色紙片，7天後拿掉紙片。