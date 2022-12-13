手機尾數「這5碼」最好！結尾6等加薪 專家1招化解厄運
手機已成為現代人主要的聯繫工具，甚至許多人家中已不安裝室內電話，只靠手機聯繫。在新辦門號時，電信業者都會提供多組門號讓用戶選擇，許多人看到尾數「4」就直覺想避開，命理專家柯柏成指出，「4」在洛書數字裡反而是吉利的數字，倒是應避開選擇尾數「2、3、5、7」，如果不想換號碼，也能輕鬆一招化解厄運。
記者黃韻文/綜合報導
命理專家柯柏成在粉專分享，手機號碼已經是現代人對外溝通的重要工具，包括在註冊會員、填寫個人資料時，門號是必備身分象徵之一，且日常聯絡也少不了這組號碼，因此在選擇手機號碼時，可留意最後一個數字挑選吉利的象徵。常有人詢問數字4是否代表不吉祥，柯柏成解釋，在洛書數字裡面，「1、4、6、8、9」都是相當吉利，應盡量避免「2、3、5、7」，至於「0」是中性數字、 不帶吉凶。
柯柏成也補充尾數象徵意義，1是人緣桃花及偏財、4是文昌學業、6是正財加薪、8是貴人財庫、9是喜慶升官，如果已經是吉祥數字的人請繼續沿用；而尾數2代表疾病、影響健康、3是小人是非、5是災禍厄運、7是官非口舌。自從台灣開放號碼可攜服務之後，許多人手機號碼一用就是20年沒換過，在不想更換號碼的情況下，還有一招可解，在手機套內放入約莫名片或信用卡大小的紙片就能化解厄運。
◾尾數2、5者，在手機套裡放張白色紙片，7天後拿掉紙片。
◾尾數3者，在手機套裡放張白色紙片，9天後拿掉紙片。
◾尾數7者，在手機套裡放張黑色紙片，7天後拿掉紙片。