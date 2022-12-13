東南亞樂團強勢來襲！首場以移工及新住民為受眾的音樂祭
高雄市流行音樂中心將在17日舉辦米克生活之東南熱浪篇音樂祭，邀請東南亞知名樂團來演唱。主辦單位表示，將用音樂及美食料理，帶大家一起體驗一日米克生活，M.I.K. STYLE。主要登場嘉賓是來自印尼、泰國、菲律賓、越南和台灣的樂團，以及在台印尼移工樂團，將帶來最道地的東南亞及台灣音樂。
記者賴正琳／綜合報導
本次音樂祭陣容華麗，有泰國⺠間傳唱度很⾼的天團Retrospect，地位相當於台灣的五月天地位；有菲律賓重要世界音樂團體Talahib People's Music，以歌頌菲律賓傳統⽂化聞名；印尼人氣樂團SoegiBornean，以及來自越南的創作歌手兼演員LENA，網路人氣相當高。
除了來自東南亞的四組音樂人，高流還邀請在台移工組成的南部鬧事團一起參與演出，至於地主台灣代表則有原住民歌手阿爆（阿仍仍）與金曲入圍新人野東西樂團，一起參與這場多元文化兼容並蓄的高流東南亞音樂盛會。
主辦單位指出，在台灣每35人就有1人是移工，每43人就有1人是新住民。他們是我們的朋友、我們的家人，希望能辦一場以移工和新住民為受眾的音樂祭，而這也將是台灣首次以移工朋友及新住民為主的音樂祭，更多資訊都能上官網查詢。