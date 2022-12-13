天價求償！安以軒老公被控83項罪 首開腔：不知賭廳運作
安以軒老公、德晉集團前主席陳榮煉被控清洗黑錢、不法經營賭博，靠德晉貴賓會在澳門6大博企非法獲利港幣15億元（約台幣59億元），陳榮煉12日在法院續審，他是9名被告中唯一被羈押和出庭受審的被告，首度開腔表示德晉有自己的營運團隊，自己不參與德晉管理模式，也不知道賭廳日常運作，「1年去不到賭廳幾次。」
記者羅凌筠/綜合報導
陳榮煉被控以較高碼佣吸引賭客「賭底面」，致澳門特區損失5.7億元（約台幣22億元）的博彩稅收，陳榮煉被控黑社會競合犯罪集團罪、不法經營賭博罪、相當巨額詐騙罪、清洗黑錢罪共83項罪名，澳門特區向陳榮煉等9名被告求償5.7億元（約台幣22億元），永利、澳娛綜合、威尼斯人、美高梅4大博企也索賠4800萬（約台幣1.9億元）的民事賠償。
據港媒報導，有傳德晉有1份「賭底面等同逃稅，是非法博彩行為」的培訓文件，陳榮煉稱沒有見過這份文件，德晉也沒有參與賭底面，法官問陳榮煉為何德晉要燒毀內部文件？陳榮煉表示6大博企通知要結束合約，關閉賭廳後擔心員工出售客戶資料才作清理。
而第5被告陳錦志被控管理賭底面，陳榮煉澄清因為德晉賭廳很多向賭客討賞的「扒仔」，故聘陳錦志驅趕扒仔，「不知道是不是因為這樣，讓同事認為他是我的人。」亦指出陳錦志並非管理者。