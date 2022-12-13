獨／舒華帶(G)I-DLE回台參加《紅白》！黃子佼嚇到摔平板
台視《超級巨星紅白藝能大賞》每年幾乎都會邀請海外藝人共襄盛舉，今（13日）官方臉書公開卡司預告，驚見南韓知名女團身影，網友激動留言：「是(G)I-DLE！」十分期待台灣女孩舒華回家過新年。對此，主辦單位台視回應《NOWnews今日新聞》表示：「卡司名單將依紅白官方公告為主。」未證實但也未否認。
記者陳雅蘭/綜合報導
《超級巨星紅白藝能大賞》官方今釋出「震撼卡司預告」，甚至特別附註「第幾分幾秒，有沒有認真看！」網友拉至32秒發現，黃子佼拿出平板播放一支影片，畫面出現5位女孩，開頭先是說中文：「台灣的朋友大家好，佼哥你好！」隨後另一位成員以韓文表示：「即將到台灣與大家見面，我們都很開心！」一段問候嚇到主持人摔平板，黃子佼、黃宣與陳明珠都大喊：「Amazing！怎麼可能！」
即使預告中的女孩全被打馬賽克，網友仍能認出身分就是(G)I-DLE，加上團中有台灣、中國成員，中韓文穿插的線索讓粉絲深信不疑，紛紛表示：「舒華要回家了耶」、「(G)I-DLE終於來了」、「真的是(G)I-DLE台視太強啦」、「太扯是舒華大寶貝！」
《超級巨星紅白藝能大賞》將於1月14日在台北小巨蛋舉辦，1月21日除夕夜台視播出，官方完整演出名單將於近日公開。