吳夢夢台灣第一女優？他曝超強優勢：下個田慎節不是問題
被封為「台灣第一AV女優」的吳夢夢，除了持續有新作品的拍攝外，也經營個人YouTube「思春社」，逐漸累積名聲與人氣。對此，前AV導演圤智雨卻認為「台灣第一」對吳夢夢來說太過了，並點出3大優點，稱讚吳夢夢「絕對稱得上台灣最聰明的女優。」
娛樂中心/綜合報導
自稱網紅推手的圤智雨，13日在IG上發文評論，若用他的角度來看待整個AV圈，吳夢夢並非最漂亮的女優，「台灣第一我覺得也太過了」，不過，他認為吳夢夢絕對稱得上台灣最聰明的女優。首先，吳夢夢不像一般女優一樣有片就拍，拍到沒價值，而是女優裡面最努力經營YouTube和社群，「代表她有思考退路，知道女優不長久。」
第二，圤智雨指出「ㄧ個女優有社群，有使用社群，有經營社群，要滿足以上都很難了…」唯獨吳夢夢，不僅滿足以上條件，甚至還會出現在PTT、D卡與網友們互動，「換成別人，叫別的女優每天發文都難了。」
第三，圤智雨坦言，吳夢夢的新聞頻率很高，很明顯在累積社會影響力，「而她的狀況來說，如果有金主幫她的話，轉成政客變下一個田慎節不是問題。」最後圤智雨結論，「論女優的外在與技巧她真的沒有比娃娃或沈娜娜李娜娜強，但她勝在聰明，所以台灣最聰明女優真的可以說是她。」（編輯：詹鎰睿）