中市十大館舍「金館獎」頒獎 市長肯定深耕文化貢獻

文化局表示，近3年來雖然受疫情影響，各文化館舍仍秉持文化推廣初衷，致力於在地文化保存、傳承及創新。今年度博物館與地方文化館評鑑恢復往年競爭機制，邀請多元專業背景委員，以不同角度針對館舍進行評量，以及提供建議發展方向，最終有10個館舍獲得「金館獎」殊榮。
獲獎的十大館舍分別為《博物館組》台中市纖維工藝博物館、《地方文化館組》霧峰林家宮保第園區，以及特色獎項包括《營運策略獎》台中市眷村文物館、《展示推廣獎》歷史建築太平買菸場、《知識轉譯獎》太平古農莊文物館、《文創行銷獎》台中市定古蹟摘星山莊、《社造共創獎》豐原漆藝館、《典藏維護獎》台中文學館、《環境教育獎》歷史建築台中刑務所演武場及《數位應用獎》中國醫藥大學立夫中醫藥博物館。
文化局指出，台中市纖維工藝博物館是中市公立博物館，在教育、典藏、展示的成果及整體面向，皆受到評鑑委員肯定，期待扮演領頭羊角色，積極串聯中巿大小文化館舍，進行人才培訓、知識交流及共享藝文資源。
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霧峰林家宮保第園區是地方文化館組的金館獎贏家，館方利用疫期期間整備提升活動質感，豐富的文化內涵與教育推廣獲評鑑委員肯定，霧峰區觀光資源豐富，期待宮保第園區成為串聯在地景點的驅動中心，強化宮保第園區的影響力。市定古蹟摘星山莊運用園區內各種圖像，轉化成導覽內容及文創商品，配合現代人的思維及習慣，將深厚的傳統文化底蘊，以淺顯易懂的形式展示與傳承。
文化局說明，台中市的博物館與地方文化館各有特色，在地方知識傳承推廣上不遺餘力，歡迎民眾利用年末迎新時節走訪各個特色館舍，以實際行動支持台中在地文化永續創新，相關訊息可至主題官網( https://community.culture.taichung.gov.tw/tclc/ )查詢，或加入台中市博物館與地方文化館家族粉絲專頁( https://www.facebook.com/tclc.office103/ )，掌握各文化館舍最新活動訊息。