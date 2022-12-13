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億萬富豪夫妻「掛屍泳池」！命案未偵破　懸賞金飆7.8億

▲加拿大富豪、著名藥廠Apotex的執行長謝爾曼（Barry Sherman）與妻子哈妮（Honey Sherman），在2017年12月被人發現陳屍在多倫多豪宅地下室的泳池旁，命案發生5年來警方無任何實質進展。（圖／達志影像／美聯社）
▲加拿大富豪、著名藥廠Apotex的執行長謝爾曼（Barry Sherman）與妻子哈妮（Honey Sherman），在2017年12月被人發現陳屍在多倫多豪宅地下室的泳池旁，命案發生5年來警方無任何實質進展。（圖／達志影像／美聯社）

編輯中心/綜合報導

加拿大富豪、著名藥廠Apotex的執行長謝爾曼（Barry Sherman）與妻子哈妮（Honey Sherman），在2017年12月被人發現陳屍在多倫多豪宅地下室的泳池旁，兩人呈現半坐姿，脖子被皮帶束縛，並繫在泳池欄杆上，死亡多時直到房仲帶客戶看屋才被發現。這起離奇命案，警方調查5年仍未找到嫌疑人，家屬把懸賞金提高至3500萬加幣（約新台幣7.8億元），希望能獲得更多有用的線索。

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根據當地警方表示，2017年12月13日謝爾曼夫婦遇害，原以為兩人是謀殺後自殺，後來警方認定兩人頸部皆受壓身亡，屬於「具針對性」的謀殺案受害者。

去年警方曾公布監視器畫面，有一名男子在案發前夕，現身死者住家外的人行道，且行徑「高度可疑」，不過最終依然沒有下文。如今這起案件過去五年，卻沒有實質進展，家屬把懸賞金提高至3500萬加幣（約新台幣7.8億元），希望民眾能提供破案線索及有關資訊。

據了解，謝爾曼出生於多倫多的一個猶太家庭，16歲就申請入學多倫多大學（University of Toronto），攻讀機械工程專業；後又考入麻省理工學院（MIT）獲得博士學位，在母親過世後，利用遺產創立了Apotex藥廠，淨資產估計50-100億美元。（編輯：孫唯容）

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