佳德鳳梨酥不給比例！台灣人一早排隊力挺　現場畫面曝光

赴中談小三通　陳玉珍曝交流結果：雙方均認儘速開通

▲陳玉珍昨率團前往中國廈門，洽談小三通重啟及金門高粱遭禁議題；她強調預期結果達標，預計明中午搭機返台，將結果帶回給台灣相關單位。（圖／翻攝陳玉珍臉書）
▲陳玉珍昨率團前往中國廈門，洽談小三通重啟及金門高粱遭禁議題；她強調預期結果達標，預計明中午搭機返台，將結果帶回給台灣相關單位。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

記者翁子竣／台北報導

中國近來無預警禁台灣水產品及飲料輸入，加上兩岸小三通迄今仍未重啟，國民黨立委陳玉珍昨日率團赴中國廈門，與中國相關各級單位官員開會協商。對此，陳玉珍今（12）日在臉書發文曝溝通結果，提到現場商談氣氛良好，彼此皆表達善意，預期結果達標，預計明中午搭機返台。

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兩岸關係緊張，中國日前以註冊訊息不完整為由，暫停台灣秋刀魚、午仔魚輸入，隨後更擴大禁台灣啤酒、金門高粱及黑松沙士等產品；加上迄今兩岸小三通仍未開放，陳玉珍與金門、連江縣長當選人陳福海與王忠銘等人，昨一同率團赴中國溝通。

對此，陳玉珍稍早在臉書發文表示，她昨抵廈門後，與大陸相關各級單位官員從昨晚至今早連續開了數場會議，雙方分別就金酒輸陸、小三通復航所涉及人員、航道安全、口岸管理、隔離便民措施以及降低篩檢費用進行溝通及交換意見，「現場商談氣氛良好，彼此都有表達善意。」

有關金酒輸陸的問題，陳玉珍指出，大陸方面涉台官員認為應是「文件問題」，只要文件補件齊備，「沒有不准的理由。」

至於小三通方面，陳玉珍透露，雙方均認為小三通應儘速開通；大陸方面涉台官員也提到，隔離政策可以盡量便民，她提議在金門先完成隔離代替在廈門隔離天數方案可進一步討論，甚至對篩檢高額費用，只要台灣方面願意，陸方也可提供設備及篩檢試劑專供小三通使用，以降低兩岸人民往來之成本。

陳玉珍指出，她向大陸方面懇切地表達，疫情3年下來，兩岸人民生活都很不容易，尤其是金門與廈門人民之間的情感，金門高粱酒無法輸陸，將對金門的經濟傷害很大，希望大陸方面能用專案辦理的方式；大陸相關官員則表示，金門馬祖本來就與大陸互動較多，他們認為只要文件補件齊備，沒有不准的理由，也沒有刁難的問題。

此外，陳玉珍也提到，她預計明中午搭機返台，屆時會將此行會談的結果，帶回台灣找相關部會包括陸委會、經濟部、財政部、衛福部等單位再行溝通。

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