赴中談小三通　陳玉珍曝交流結果：雙方均認儘速開通

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對此，陳玉珍稍早在臉書發文表示，她昨抵廈門後，與大陸相關各級單位官員從昨晚至今早連續開了數場會議，雙方分別就金酒輸陸、小三通復航所涉及人員、航道安全、口岸管理、隔離便民措施以及降低篩檢費用進行溝通及交換意見，「現場商談氣氛良好，彼此都有表達善意。」
有關金酒輸陸的問題，陳玉珍指出，大陸方面涉台官員認為應是「文件問題」，只要文件補件齊備，「沒有不准的理由。」
至於小三通方面，陳玉珍透露，雙方均認為小三通應儘速開通；大陸方面涉台官員也提到，隔離政策可以盡量便民，她提議在金門先完成隔離代替在廈門隔離天數方案可進一步討論，甚至對篩檢高額費用，只要台灣方面願意，陸方也可提供設備及篩檢試劑專供小三通使用，以降低兩岸人民往來之成本。
陳玉珍指出，她向大陸方面懇切地表達，疫情3年下來，兩岸人民生活都很不容易，尤其是金門與廈門人民之間的情感，金門高粱酒無法輸陸，將對金門的經濟傷害很大，希望大陸方面能用專案辦理的方式；大陸相關官員則表示，金門馬祖本來就與大陸互動較多，他們認為只要文件補件齊備，沒有不准的理由，也沒有刁難的問題。
此外，陳玉珍也提到，她預計明中午搭機返台，屆時會將此行會談的結果，帶回台灣找相關部會包括陸委會、經濟部、財政部、衛福部等單位再行溝通。