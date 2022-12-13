海外三長齊聚印尼雅加達　分享學校經營及促進交流

為促進於馬來西亞、印尼及越南等海外台灣學校校務發展，增進校際間的經驗交流，印尼雅加達台灣學校於12月6日至9日舉辦第21屆海外台灣學校董事長、校長暨家長會長聯席會議（簡稱三長會議），開幕式於7日上午舉行，由教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長主持，包括駐印尼代表處陳盛鵬公使、僑務諮詢委員暨雅加達台灣學校創辦人林連對、駐印尼代表處教育組組長歐淑芬、印尼泗水台灣學校、雅加達台灣學校、馬來西亞吉隆坡台灣學校、越南胡志明市台灣學校董事長、校長、家長會長等貴賓出席，場面簡單隆重。
記者賴正琳／綜合報導
李彥儀司長在開幕致詞時特別表達對於董事長、校長及家長會長們長期於異國深耕教育的感謝，並且表示，海外台灣學校地處東南亞，是政府近年來推動新南向政策的重要基地，也是我國國民教育在海外的延伸，各項學習資源與國內同步，在多元文化環境下發展特色教育，可成為當地優質學校的指標，期許各校能齊步配合新課綱的實施，翻轉學生學習及思維模式，朝向精緻化卓越化教育目標努力。
本次會議除由各校提出校務經營報告，教育部國際及兩岸教育司也進行「我國與新南向國家之人才培育交流」專題報告，以使各校瞭解我國新南向人才培育推動計畫的重要成果，並說明近期新推動的重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫，期許更多優秀僑外生來台就學。
教育部表示，企盼經由召開由本次會議，使3國4校的董事長、校長暨家長會長與教育部充分交流意見，所獲結論不但是教育部日後訂定或修正相關政策、措施或計畫的重要參考，也是學校未來推動校務的重要依據。海外臺灣學校在政府的輔導、學校的努力及台商的支持下，正朝優質化方向邁進，成為我國正規教育海外延伸的重要場所及海外推廣正體華語文的重要據點。
本次大會會後李彥儀司長一行也將參觀印尼雅加達台灣教育中心，瞭解該中心運作情形，並與國立雅加達大學校長Prof. Dr. Komarudin及該校代表舉行座談，雙方就辦理華語文能力測驗、我方提供台灣獎學金及華語獎學金等洽談合作事宜，增進台印雙邊互動。