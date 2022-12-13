天冷叫外送怕被棄單？熊貓「新功能」上線：再遠也搶著送
入冬後天氣越來越冷，寒流更可能在這個週末殺到，天氣冷如果再加上下雨，忍不住就點起外送！但濕冷的天氣外送等待時間拉長許多，有時候還會被轉單，近期foodpanda 開啟了「線上小費」機制且可「預付」，意味著外送員在接單的時候，也能同時看到小費進帳，此一操作大大增加外送員的接單意願，即便是遠單也更願意送，連外送員也忍不住說：「真是太高招了！」
記者周淑萍/綜合報導
foodpanda近期默默上線了「線上小費」功能，可以在點餐的時候直接按下想要支付的小費金額，不同於Uber Eats是事後支付的方式，foodpanda可以「預先」支付，外送騎士在接單時也能看到小費金額。foodpanda表示：「國外小費大多也是預先支付，主要是給夥伴鼓勵，希望彼此能有良好的互動互信，但如果消費者覺得先給不適合，也是可以後續以現金給予小費，線上就是多一個選項。」
平台也觀察到其實很多外送員對於直接收現金小費會有點不好意思，透過線上支付達到雙贏。12/5上線以來的一週，透過後台統計約有1成的消費者都會事先支付小費，且當天氣冷或是下雨時小費支付的比例就更高，其中以40元最多。
實際使用過的民眾郭小姐表示，之前聚餐時點了一顆蛋糕，因明白蛋糕運送比較困難，在訂購時同時支付了60元的小費，外送員送達後請他放置在門口，但外送騎士還是拿著蛋糕等著消費者來領取，郭小姐說：「其實我很訝異外送員在門口等，後來外送員跟我說，他說想要親口跟我說一聲謝謝。」她補充說，不確定是不是因為小費，但預先支付小費可以感受到，服務變得更好、更謹慎，會照顧到小節。
在臉書社群「外送員的奇聞怪事」內也有不少外送騎士分享此功能：「遠單有小費加持，大家也願意接單。」、「這招太厲害了」、「客戶為了怕餐點延遲，自然會先付小費」、「有小費有差」、「兩全其美」、「7樓都能爬上去」，但也有人建議要設有小費退費機制，因為如果遇到很雷的外送員至少還有保障權益的方式。