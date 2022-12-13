突昏倒又秒醒！妙齡女「頸源性眩暈」　致病因不少人都遇過

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頸源性眩暈 多由這些情況導致奇美醫學中心麻醉部部長暨疼痛科主任陳貞吟說明，1955年由英國醫師提出「頸源性眩暈」概念，這是車禍（突然煞車或是被後面來車追撞）或創傷（練舞蹈或練武等）導致頸部骨關節炎、肌筋膜炎及神經受到拉傷所致。
由於後頸部有大量的「本體感覺神經」分布，尤其後頸上半部若頸部神經傳導系統出現異常，易造成非特異性身體平衡失調情況，往往會產生所謂「頸源性眩暈」。
補充維生素D 緩解疼痛、加速神經損傷痊癒速度陳貞吟主任表示，意外撞擊可能造成頭頸部血管損傷與腦出血等嚴重狀況發生，也可能傷及頸部骨關節、肌筋膜及神經，而當維生素D缺乏時，會延緩肌筋膜及神經損傷痊癒速度，因此須同步治療。
介入性疼痛治療 阻斷疼痛惡性循環頸源性眩暈不但造成個人生活品質下降，一部分病人更成為門診常客，藥物治療往往效果不佳，此時在超音波導引下施行「大枕神經與後頸部深筋膜間」水解離神經釋放再生注射治療是一個不錯的治療選擇。
陳貞吟主任解釋，「水解離神經釋放療法」是介入性疼痛治療的一種技術，依解剖相關位置，輔以影像導引，將注射細針帶到目標神經旁，使用5%葡萄糖水或PRP來調控神經平衡，釋放被夾擊的神經而達到治療目標。介入性疼痛治療有著低風險、低侵入性、副作用少、治療時間短的優點，不需全身麻醉也沒有傷口，適合各種年齡病人施行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56084
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