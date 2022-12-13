寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

突昏倒又秒醒！妙齡女「頸源性眩暈」　致病因不少人都遇過

突昏倒又秒醒！妙齡女「頸源性眩暈」　致病因不少人都遇過
突昏倒又秒醒！妙齡女「頸源性眩暈」　致病因不少人都遇過

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】26歲的楊小姐，4年前因為練舞意外被舞伴踢飛昏倒，雖然緊急送醫治療，檢查確認沒有腦震盪及腦出血等嚴重症狀，但之後開始出現偶發性眩暈，尤其示範舞蹈動作時，在一陣眩暈後，就秒昏倒，雖然很快醒來，卻造成舞蹈教學時非常大困擾，期間做過影像學與神經學（腦電波及神經傳導）檢查但皆無異常；進一步檢查發現是「頸源性眩暈」。同步評估其營養狀況，也發現有維生素D缺乏情況，於是先以高劑量的維他命D治療。

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頸源性眩暈　多由這些情況導致

奇美醫學中心麻醉部部長暨疼痛科主任陳貞吟說明，1955年由英國醫師提出「頸源性眩暈」概念，這是車禍（突然煞車或是被後面來車追撞）或創傷（練舞蹈或練武等）導致頸部骨關節炎、肌筋膜炎及神經受到拉傷所致。

由於後頸部有大量的「本體感覺神經」分布，尤其後頸上半部若頸部神經傳導系統出現異常，易造成非特異性身體平衡失調情況，往往會產生所謂「頸源性眩暈」。

補充維生素D　緩解疼痛、加速神經損傷痊癒速度

陳貞吟主任表示，意外撞擊可能造成頭頸部血管損傷與腦出血等嚴重狀況發生，也可能傷及頸部骨關節、肌筋膜及神經，而當維生素D缺乏時，會延緩肌筋膜及神經損傷痊癒速度，因此須同步治療。

介入性疼痛治療　阻斷疼痛惡性循環

頸源性眩暈不但造成個人生活品質下降，一部分病人更成為門診常客，藥物治療往往效果不佳，此時在超音波導引下施行「大枕神經與後頸部深筋膜間」水解離神經釋放再生注射治療是一個不錯的治療選擇。

陳貞吟主任解釋，「水解離神經釋放療法」是介入性疼痛治療的一種技術，依解剖相關位置，輔以影像導引，將注射細針帶到目標神經旁，使用5%葡萄糖水或PRP來調控神經平衡，釋放被夾擊的神經而達到治療目標。介入性疼痛治療有著低風險、低侵入性、副作用少、治療時間短的優點，不需全身麻醉也沒有傷口，適合各種年齡病人施行。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56084

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